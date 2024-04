Dos perros de Marta Rouco despuntan en un certamen mundial en Croacia

Dos perros de la alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, de raza bobtail o antiguo perro de pastor inglés (old english sheepdog), despuntan en un certamen internacional en Croacia, consiguiendo un primer y un segundo premio mundial.

Úrsula, de once meses, logró el oro internacional en la categoría júnior de la Exposición Canina Mundial 2024, mientras Cosme, que cumplirá tres años el próximo mes de mayo, quedó segundo en la suya, con una plata que sumará a otros muchos premios logrados en competiciones anteriores .

La alcaldesa de Vilalba, que lleva años participando en exposiciones caninas a nivel internacional y tiene tres perros de esta raza, se muestra orgullosa y muy satisfecha con los resultados obtenidos en Croacia, pero cauta con las posibilidades que tendrá en el futuro para continuar al mismo ritmo con una afición a la que cada vez le puede dedicar menos tiempo.

"É algo que xa levaba anos facendo antes de ser alcaldesa pero recoñezo que agora se me complica porque non teño apenas tempo. Pero esta viaxe tiñámola planeada dende o verán pasado, antes de ser alcaldesa, e fíxeno tamén por non fastidiar os plans dos demais", explica Marta Rouco, que asegura que una convocatoria como la que vivió estos días "é unha experiencia única para as persoas ás que lles gustan os cans".

En la capital croata, Zagreb, se reunieron durante estos últimos días "case 25.000 cans, e é un espectáculo velos", dice la regidora, en referencia a un prestigioso evento organizado por la Federación Cinológica Internacional (FCI) y en la que participan criadores de todo el mundo.

Pese a la gran competencia entre tantos participantes, los dos perros que presentó la regidora vilalbesa destacaron en varias pruebas. "Sempre que participas en algo así obviamente queres gañar", dice Rouco, que precisa que, además, "gañar nunha exposición mundial é unha alegría adicional porque compites contra os mellores cans que están nas mellores condicións".

"Úrsula aínda é moi nova, en júnior poden participar de nove a 18 meses e ela ten once, pero ademais de gañar o Junior World Winner recibiu outros premios. Estes días, ademais da mundial, había outras dúas exposicións nas que podías completar o campionato de Croacia. E quedou en todas como a mellor no seu apartado", explica Rouco, que resalta que su otro perro, Cosme, consiguió un segundo puesto en su clasificación en la categoría mundial, que "tamén é un gran resultado".

"A min sempre me gustaron os cans, desde pequena, e esta raza coñecina por unha amiga de Vilalba, Montse, que tiña unha e a min fascinábame. Chamábase Tosca, e por ela a miña cadela maior chámase Tosca", resume Rouco, en referencia a un animal de siete años, que cumplirá ocho en julio, al tiempo que reconoce que "unha vez que tes un can desta raza creo que te namoras". "A min encántame estar con eles, peinalos... reláxame e axúdame a desconectar", explica.

Los animales: gran trayectoria y mucha proyección

Tosca, la primera perra de Marta y su pareja, llegó de Suiza y fue con la que empezaron a competir. Es campeona en Portugal e internacional.

Un nuevo miembro

Después conocieron a unos criadores franceses, Valerie y Alain, en una exposición en Madrid y a través de ellos llegó Cosme, uno de los ocho cachorros de una perra, Nefertiti, que murió en el parto. Es campeón júnior de España, de Portugal y europeo. Y campeón adulto de Portugal.

La última

Úrsula es de otra camada de una perra de los criadores franceses y acaba de entrar en la competición por la puerta grande.