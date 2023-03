Pernas frescas na Lomba e na Fonte

O Meira FC e o CD Cospeito, dous conxuntos de sobra coñecidos na Segunda Rexional lucense, ocupan agora mesmo postos da parte alta do taboleiro, sendo o conxunto meirego o líder da categoría, mentres os cospeiteses loitan na zona de play off de ascenso.

Pero este non é o único logro que están a acadar neste curso deportivo, xa que tamén recuperaron aos seus equipos xuvenís, que compiten, dende esta tempada, no grupo un da Segunda Galicia de Lugo. Unha volta moi esperada en ambos concellos, e que lles dá unha saída aos rapaces que rematan nas escolas deportivas municipais e queren seguir gozando do deporte que máis lles gusta.

De feito, no caso meirego hai que viaxar dez anos atrás no tempo para chegar á última tempada do equipo xuvenil, cando o actual presidente, David González Abraira, xogaba nesa categoría. "O último ano que saíra o equipo xa case non había rapaces para xogar, eramos doce ou 13 fichas e había partidos aos que iamos menos dunha aliñación enteira", explica, rememorando o que fora o final dese conxunto.

Coa volta, o Meira FC dá "un paso adiante, medrando como entidade, que é moi importante", apunta o presidente, que xa lle levaba dando voltas a esa idea dende que ocupou o cargo hai catro anos.

"A min faláranme xa sobre dez rapaces que querían formar equipo, e así, xunto con Lourido –adestrador do xuvenil–, fomos falando con xente e anunciándoo polas redes, tomando a decisión de crealo cando chegamos a 16 xogadores", apunta David González. O conxunto conta con 23 fichas, todas de xogadores de Meira ou dos arredores, dos cales dez están aínda en idade cadete. Tamén xogaron un papel importante os patrocinadores e o Concello, que apoiaron a iniciativa.

A longo prazo, o principal cometido do Meira FC co seu equipo xuvenil é darlle continuidade e facer que o proxecto dure e non se desfaga, xa que, ademais de ofrecer unha saída para os rapaces que rematan nas EDM, tamén forman xogadores para incorporar ao primeiro equipo, asegurando así a súa continuidade co paso dos anos.

Equipo xuvenil do CD Cospeito. C.P.R.

Por outra banda, en Cospeito a última tempada do xuvenil foi a 18/19, na que militaban en Primeira Galicia e contaban con varios rapaces que agora forman parte do primeiro equipo, e con Iván Seco, actual adestrador do novo conxunto.

Ao ano seguinte, como explica o presidente, Jesús Novo Cobelas, "a principios de agosto só tiñamos doce ou 13 rapaces apuntados, e non podiamos saír competir sendo tan poucos xa que é inviable", á vez que indica que dependían dos xogadores que remataban nas EDM do municipio, e o número varía moito dun ano a outro.

"O Concello colaborou con nós e iso axudou a facer posible a saída a competición do equipo xuvenil nunha época tan complexa a nivel económico para os equipos modestos", apunta Jesús Novo. Tamén explica que varios rapaces falaron co alcalde, Armando Castosa, para ter un conxunto no que poder seguir xogando ao fútbol, e a raíz diso contactaron co club.

E así, un cadro "formado por xogadores da casa ou do concello case na súa totalidade" conta cunha garantía de continuidade co paso das tempadas, o que é "unha alegría enorme para o club, para o pobo e para os xogadores do primeiro equipo".

O Cospeito xuvenil saíu a competición este ano con 24 fichas –18 delas de xogadores do concello, sendo o resto de Abadín e de Vilalba– e coa intención de, máis alá do deportivo, facer do proxecto algo duradeiro que beneficie tanto ao club como ao concello.