Pequeños pero con mucho que decir en Vilalba

Dar voz ante la administración municipal a los niños y niñas y jóvenes de Vilalba es el objetivo principal del Consello Local de Infancia e Adolescencia, promovido por el Concello para que los menores del municipio puedan aportar ideas, propuestas, quejas o iniciativas al equipo de gobierno para que este las estudie y, si son viables, ponerlas en marcha.

Así lo explicó este martes la alcaldesa, Marta Rouco, en la primera convocatoria de esta entidad, en la que se procedió a la toma de posesión de sus 30 miembros.

"Con este consello queremos que os nenos e nenas poidan facer propostas ao equipo de goberno de cousas que a eles lles parecen interesantes para a súa idade, que boten en falta ou que lles gustaría que se fixesen", indicó Rouco.

La regidora preside el consello, mientras que de secretaria ejerce la técnica municipal Eva Paz. El resto de integrantes son vocales: la concejala delegada de Servizos Sociais –es Marta Rouco, pero delegó en Paula Vigo, responsable de Infancia e Xuventude–, un representante de cada grupo municipal –Luis Fernández, por el PSOE; Paula Gesto, por el PP; Tamara Rodríguez, por Vilalba Aberta, y Tino Alvite, del BNG– y 23 representantes de seis centros educativos, desde los seis a los 18 años.

Así, participan Maia Rodríguez, Hugo Díaz, Mario Seoane e Inés Fernández, del Ceip Insua Bermúdez; Daniela Agrelo, Daniela González, Isaac Folgueira y Lucas García, del Ceip Mato Vizoso; Antía Lozano, Ainara Fernández y Alba Duarte, del Ceip Terra Chá; Saray Folgueira, Tamara López, Erea Díaz e Iago Díaz, del Ceip Monseivane; Noelia Lobato, Tania Román, Izan Blanco y Mario Castro, del IES Peña Novo, y María Carballal, Borja Jorge, Antía López y Antía Seoane, del IES Basanta Silva.

La primera reunión será a finales de abril o principios de mayo –el consello deberá reunirse por lo menos dos veces al año–. "Os que se atrevan ou queiran, que traian as súas propostas e debatémolas entre todos. Son os propios nenos, que son os únicos que teñen voto, os que deciden se despois se lles propoñen ao equipo de goberno ou non para o seu estudo. Os acordos publicaranse na web do Concello e nos taboleiros de anuncios dos centros escolares", explicó la regidora vilalbesa.