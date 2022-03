PEPE DARRIBA forma parte da comisión organizadora número tres dende o ano 1990, que pasou a presidir no ano 2000, logo do pasamento de Manuel Gesto. Esta é a sétima vez que lle toca organizar a Mostra Exposición Muimenta —xunto a José Morán, Julio Francos, Mari Cruña, Darío Freire, José Ángel Maseda, Guillermo Tojo e con José Manuel Rus como coordinador—, e sen dúbida é unha das edicións que supón un maior reto, logo de dous anos sen poder celebrala.

Está a ser difícil volver poñer todo en marcha?

Supón moito traballo. Xa só poñer a punto o recinto, logo de dous anos sen actividade, é un esforzo grande. E teñen que volver os expositores, que levan practicamente dous anos sen saír e parece que están respondendo ben; os gandeiros, que se están implicando moito e tivemos unha inscrición de récord; e os patrocinadores, porque isto ten un custo importante organizalo. Os públicos están axudando coma sempre, pero a nivel privado a situación é máis complicada.

Con que colaboradores contan?

O Concello, a Deputación, a Xunta, Fefriga, Africor, empresas de Muimenta, Progando, Abanca, Caixa Rural e pensos De Heus son os principais a día de hoxe, pero agardamos sumar algún máis.

O concurso de gando volverá ser un dos pratos fortes, e ademais, coa proba autonómica, que é a primeira vez que se fai.

Si, íase facer en 2020, pero tívose que suspender todo. En 2021 fíxose en Lalín e este ano, ao dedicir retomar a Moexmu, Fefriga volveu confi ar en nós. Ademais, a idea é que teña continuidade como sede, alternándose con Silleda, Lalín e Santa Comba. Acollelo dá traballo, pero tamén é unha proba con moito prestixio, importante para os gandeiros e que atrae moito público. E a resposta foi ata mellor do que esperabamos, porque temos máis de 200 cabezas inscritas de granxas de Pontevedra, A Coruña e Lugo. Batemos o noso récord de participación de 2002, que fora a primeira vez que se fixera a Moexmu en abril e houbera unhas 180 reses preinscritas.

"Volver supón moito traballo, hai que poñer a punto o recinto e conseguir patrocinadores, gandeiros e expositores"

Cando se vai celebrar?

Será o sábado, como é costume. Ese día tamén se fará a poxa en colaboración con Africor.

Haberá inauguración o venres?

Esa é a idea. O pregoeiro vai ser Antón Losada, que xa era quen ía vir en 2020, e xa estarán instalados algúns dos arredor de cen expositores que esperamos que acudan á cita.

E o domingo, can de palleiro.

Si, é un concurso que está a ter moi boa acollida e por iso decidimos mantelo dentro do programa da Moexmu. A inscrición, a través do Club de Raza Can de Palleiro, aínda está aberta e a proba será o domingo 3 pola tarde.

Terán que adoptar medidas adicionais pola pandemia?

Teremos que adaptarnos á normativa que estea vixente nese momento en concreto e unha das tarefas principais será que o pavillón onde se fai o concurso de gando estea ben ventilado.

Que supón a Moexmu para Muimenta?

Son tres días cunha grande afluencia de xente para o pobo, hai moito máis movemento. E non só eses días, a semana anterior e a posterior tamén. Ademais axuda a promocionar a vila, fálase da Moexmu e de Muimenta.

Que é o que máis lle gusta a vostede da feira? E cal é o seu primeiro recordo dela?

Sei que o que máis tira é o gando, pero a min o que máis me gusta é o ambiente que se crea e tamén ver as exposicións de maquinaria. E do que máis me acordo é de ir ás xestas co camión para facer as casetas, cando a feira aínda non era aquí.