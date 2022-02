Un domingo cualquiera Luis Ángel Rodríguez Patiño recorre alrededor de 70 kilómetros en menos de tres horas para oficiar cinco misas en otras tantas parroquias de cuatro concellos, dos provincias y dos obispados. Una dedicación que compagina con la coordinación de la Uned Sénior de Eume y Terra Chá, el cuidado de su padre de 92 años, el estar allí donde se le necesita y el alzar la voz por las causas que considera justas, aunque eso le suponga un tirón de orejas de vez en cuando.

Acaba de volver a saltar a la palestra por llamar terroristas a los obispos que encubrieron los casos de pederastia.

Sí, por los terrores que producen las violaciones: el del niño que no puede contarlo; el terror cuando lo cuenta y se burlan de él y queda marcado, la reacción de la sociedad... Pero no es una denuncia nueva, en los 70 algunos ya alzábamos la voz porque no se podía tapar y se hacía. En la Semana Santa de 2013 volví a usar esa palabra y también en 2018 en la fiesta de la Virgen de la Asunción y ahora en la Candelaria, porque esos abusos producen mucho terror, afectan al niño, a los padres y a la sociedad y tendría que haber transparencia, honestidad e integridad dentro de la Iglesia.

¿Qué cree que habría que hacer?

Una comisión de investigación dentro de la Iglesia. Y no puede quedarse en algo interno, es un delito y hay que ponerlo ante la autoridad civil y penal.

Ha oficiado misas para que arreglasen carreteras, para reclamar servicios en el rural, ¿qué temas de actualidad lo llevan a alzar la voz?

Los recortes sanitarios, porque con ellos se fomenta que la gente se vaya de las aldeas. La pirámide poblacional cada vez está más envejecida y se están quedando sin servicios, como con los bancos o la falta de transporte. Están violando nuestros derechos fundamentales, porque son servicios necesarios; las aldeas están abandonadas por la administración y, lo que es más triste, por los que las dirigen, que nacieron en ellas. Hoy la sociedad neoliberal mide la cantidad y por eso se destruyen las aldeas, porque se mira la producción y no la calidad de vida.

¿Merece la pena polemizar tanto? Amenazaron con excomulgarlo...

A veces piensas, "¿qué estás haciendo?", pero como decía San Pablo: "¡Ay de mí si no lo hiciera!". Yo lo llevo en la sangre y sería ir contra mi propia naturaleza. Y sí, hubo algún momento que la ultraderecha conservadora metió cizaña para expulsarme.

También tuvo enfrentamientos con varios exobispos, ¿qué tal con el actual?

De momento muy bien.

Su lucha y sus iniciativas tienen muy presentes a los niños y los mayores, ¿por qué?

Porque son la parte más débil. Lo que tienes que comprender es que el origen de mi manera de actuar es personal, porque me crie con mis abuelos, vi su sufrimiento y todo el trabajo que hicieron y además no me crie como sacerdote diocesano, sino como misionero, y ahí cada sitio es importante para actuar. Hice mi tesis sobre la Teología de la Liberación y entiendo que lo importante no son las ayudas o que nos tengan piedad, sino buscar la raíz del problema y ofrecer herramientas para solucionarlo, no taparlo con beneficencia.

Entonces, ¿la función de un cura está tanto en el altar como lejos de él?

La función de un cura está en la sociedad. El altar es un fundamento importante de unión, pero no es el único. Es como una mesa a la hora de comer, si no comes, te mueres, pero lo bonito es comer con la familia.

Hay pocas vocaciones, la gente no va a misa... ¿Está la Iglesia desconectada de la sociedad?

Siempre digo que la sociedad va en Ave y nosotros en expreso, se nos olvida la encarnación de Jesús en la realidad humana. Pero tengo que dejar claras algunas cosas, no es lo mismo la jerarquía eclesiástica, en la que parece que el poder engancha, que la Iglesia como pueblo de Dios, que somos todos. Y no es lo mismo el derecho divino que el eclesiástico, porque por ejemplo, si el celibato es una gracia de Dios, no se puede imponer y por causa de esto muchos sacerdotes dejaron de ejercer. Tendría que ser opcional y el Papa ha dicho que quiere que lo sea, pero tiene mucha oposición.

Y de ver algo, ¿qué cree que veremos antes, un cura o monja que se case o una mujer oficiando la Eucaristía?

Si vemos algo, será el celibato voluntario, porque la Iglesia es misógina. El Papa dijo que las monjas no eran sirvientes, y hace unos años a mí casi me excomulgan por decirlo. Se están buscando remiendos, como la celebración de la palabra, para no permitir otras cosas, pero se olvidan de que ya hubo cardenales mujeres y de que hasta el Concilio de Elvira los curas se casaban. Insisto, no es derecho divino.

¿Qué ha aprendido de la pandemia de coronavirus?

Ha hecho destrozos en muchas familias, generado pobreza... pero también ha dejado claro que las aldeas son un supermercado, con muchas ventajas y que este virus tendría que ser su mayor rehabilitación. Y tengo claro que tenemos que vivir.

Lleva más de 40 años como cura, ¿ha cambiado su visión del sacerdocio?

No, sigo con ganas de trabajar siempre. A la gente le extraña el ansia, pero la mantengo.

Con todas las polémicas y lo vivido, ¿ha pensado en dejarlo?

Siempre se te viene a la cabeza, pero no, porque pesa mucho mi fe interior. Me costó mucho ser cura, por la estructura eclesiástica, por mi familia, que no quería, aunque ahora están contentos.

Este año cumple 65, ¿piensa en la jubilación? ¿Qué haría entonces?

No, no lo he pensado, salvo que no pueda más. Tendré que hacer trámites para darme de baja como abogado, porque figuro como ejerciente en el colegio coruñés. Y si me jubilase, aunque ahora no puedo por mi padre, lo que haría sería viajar, viajar y viajar. Ensancha horizontes y cambia el entendimiento, por eso les digo a los mayores que viajen

"No estoy de acuerdo con las macrogranjas reales"

Dicen de usted que le gusta figurar y aparecer en los medios de comunicación...

No me gusta figurar y me gustan los medios porque aprendí que gracias a ellos se consiguen cosas. Hay una utilización mutua y abren puertas.

¿Se siente representado por la frase 'Que hablen de min aunque sea mal'?

No me representa y no me gusta que hablen mal de mí. Puede que vacile, pero no me gusta, porque en realidad soy tímido y me duele que me vean así. Las críticas me golpean y me dejan marca, son como dardos.

¿Cuál ha sido la que más le ha dolido?

Los rumores cuando te ven con una chica tomando algo. Estás con un chico y no pasa nada, pero ten ven con una mujer y te bombardean. Me duele que eso se convierta en más importante que que seas una persona honesta.

¿De qué se siente orgulloso?

De mi trayectoria de trabajo, los Consellos de Maiores o la Uned Sénior.

¿Cómo cree que le ve la gente?

Como un peleón, a veces un poco tocado.

¿Qué le diría al Rey emérito si pudiese conversar con él?

Que no estoy de acuerdo con las macrogranjas reales. No entiendo que en el siglo XXI haya príncipes y reyes, no estamos en la Edad Media. Y que vuelva a España y devuelva todo. Él no fue honesto, usó el Estado a su antojo.

¿Y al Papa Francisco?

Fuerza y ánimo, que siga adelante. Abrió las ventanas del edificio y lo aireó. No ha hecho todo lo que podría hacer, pero sí un 80%, y ha puesto cuestiones importantes sobre la mesa. Tendría que convocar el Concilio Vaticano III.

¿Lo tentaron con la política?

Sí, hace tiempo, pero yo tengo una manera de pensar y no soy hombre de sujeciones.

¿Tiene un referente?

No tengo... Me gustan el Papa, los teólogos de la Liberación..., pero mi único ejemplo es Jesucristo.

Tiene varias carreras, ¿sigue estudiando?

Ya no. Dejé Piscología por cansancio y Medicina en tercero por falta de tiempo. Tengo Filosofía, Teología, Ciencias Políticas, Derecho, Criminología, Derecho Canónico, Auxiliar Clínico y Trabajo Social.

¿Escribirá un libro?

Me gustaría, pero no creo. Estoy cansado.