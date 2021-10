As Penélopes que tecen fíos de país

Tras un ano de parón por mor da covid-19, a parroquia de Insua acolleu a celebración da Tasca do Liño, que da man da asociación de mulleres San Bartolomeu volveu ser un canto en prol da vida no rural e de aqueles que queren labrar o seu futuro nel.

Nesta liña foi o pregón desta decimo terceira edición, da man da escritora vilarega Pastora Veres, que tras recordar a tradición tecelá da súa familia -lembrou como gozou a súa nai no banco tascón na última edición e como contaba despois que lle pesara deixar o tear e non vivir nesta parroquia vilalbesa para compartir os traballos do liño coas veciñas-, reflexionou "sobre a identificación da Galicia profunda co atraso no noso rural".

"Igual que somos un país rico empobrecido, non somos unha Galicia profunda, somos unha Galicia afundida polo abandono e polas pésimas políticas para o campo galego", manifestou, ao tempo que pediu "investir en novas tecnoloxías, crear servizos acaídos á dispersión xeográfica, rexenerar os montes e apoiar empresas e cooperativas que aposten polo autóctono e a calidade, implantar novos e mellores servizos sociais, educativos e sanitarios, restaurar o patrimonio e poñer en valor a paisaxe".

Recoñeceu o labor das mulleres de Insua, o cal "contribúe a facer eterno o noso país dende un pequeno anaco de terra". "Sodes as Penélopes chairegas que con paciencia e habilidade tecedes colchas, mantas, lenzos da cama, mandís e mantelos; sodes as que agora contribuídes a manter viva esta parroquia do medio rural e a súa memoria", asegurou.

A continuación celebrouse unha mesa redonda sobre emprendemento e mocidade no rural, na que a tecelá e historiadora de Insua Miriam Fernández Otero falou da súa experiencia ata chegar ao taller Fusaiola, no que tece coa súa nai. "Hai a mentalidade de que hai que estudar para saír do rural e non debería ser estraño estudar para quedar no rural. É outra saída profesional", dixo.

O ilustrador Cristian F. Caruncho relatou como crea os seus cómics inspirándose nos veciños e nas historias da súa parroquia, Couzadoiro, en Ortigueira. "No rural pódese crear cultura tendo moi boa aceptación", asegurou.

Pechou as intervencións Pilar Castro, do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo. "A agricultura ecolóxica é o que se fixo en Galicia ata hai moi pouco tempo. Temos que aprender dos nosos maiores. Os novos cultivos do rural son os novos vellos cultivos", dixo.

A xornada contou tamén coas demostracións da tasca do liño, as actuacións de Xaora Trad, Luis O Caruncho e Monicreques Alakrán e a entrega do premio do segundo Certame de Poesía Insua e o Liño -o cuarto de debuxo quedou deserto- a Emilia Martínez.