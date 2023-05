Pena Corval: Natureza, lendas e simbolismo

Localización

Na LU-P-2207, que conecta Cazás e O Buriz, a pena atópase ao lado da ponte que pasa por riba do río Labrada. Indo en dirección a Cazás (Xermade), pódese ver, timidamente por mor das árbores, antes da ponte á man dereita.

Posta en valor

Os veciños da parroquia xermadesa de Cazás e a administración local teñen como obxectivo o estudo e a posta en valor de Pena Corval. Hai dous anos, o Concello de Xermade presentouse a unha convocatoria de axudas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pero denegáronlla.

Actualidade

Agora, acceder á pena é unha tarefa complexa, xa que está tapada por árbores e hai que subir un cacho de monte para vela de preto. Tamén a cova está inaccesible pola abundancia de maleza.

As lendas son unha parte moi importante da tradición oral galega. Esas historias que se contaban arredor do lume e que falaban de meigas, de trasnos, de riquezas e tamén de desgrazas, que pasaron de xeración en xeración, sobrevivindo aínda na actualidade. Moitas veces, por non dicir a maioría, hai sempre un lugar ou un feito asociado a ela, que acaba cobrando un valor especial, máxico e simbólico.

Efrén Pernas foi un deses nenos que afinaban as orellas para atender as lendas, e houbo unha que se lle quedou gravada por ser a da súa parroquia. Foi a da Pena Corval, ou Pena do Encantamento, xa que, ademais, era un sitio ao que el ía pasear con seu pai ou cos amigos.

"Na noite de San Xoán, unha vella sae da cova que hai na Pena Corval coas súas xoias de ouro para ensinalas, e cruza o río ata un lugar onde, segundo algúns, había unha viga de ouro, e segundo outros, un pasadizo", conta Efrén, rememorando cando era el o que atendía as palabras dos seus maiores.

Vía que vai do Buriz a Cazás, á altura de Pena Corval (á dereita). D.CENDÁN

Dos paseos á zona, lembra sobre todo os que facía "cos amigos polo verán xa que antes eran máis longos (ri)". Neles, entretíñanse baixando á cova e atopando ouro. "Obviamente non atopabas nada, pero como sabiamos a lenda colliamos pedras e diciamos que atopabamos as xoias da vella", rememora sobre un dos sitios, para el, máis míticos de Cazás, e o "máis coñecido despois da igrexa, seguro, preguntes a quen lle preguntes".

Anos máis tarde, sería o propio Efrén o que lle daría máis simbolismo se cabe á pena cando a incluíu no deseño do escudo do equipo da parroquia —no que xoga actualmente—, que el mesmo ideou con 16 anos.

"Baseei a miña idea no escudo do Milán, que me gustaba moito daquela, e como na parte dereita tiña unha cruz, púxenme a pensar en algo significativo e que se asociase a Cazás, e aí foi onde entrou Pena Corval", apunta sobre como foi o proceso creativo.

Así, o lugar representa a misticidade das lendas que se contan sobre el, xa que a que escoitaba Efrén de neno non era a única. E para Efrén, ademais, unha morea de recordos que leva na cabeza, e no peito en cada partido.