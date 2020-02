Os Peludiños cesa su actividad ante la falta de apoyo institucional

La asociación Os Peludiños de Vilalba ha dicho basta. La entidad hacía público este viernes que "pecha as súas portas" a través de un comunicado en las redes sociales, tras llevar meses negociando con el Concello posibles apoyos para la gestión de la perrera municipal.

"Despois de moitos anos loitando polos animais, vémonos obrigadas a cesar a nosa actividade... con toda a dor que eso nos xera, nos próximos días diremos adeus ao que era parte da nosa vida e á que era a nosa familia", empieza el escrito de la entidad, que aclara que esta decisión no es personal, sino el resultado de verse desbordadas por realizar "un traballo que non nos corresponde e asumindo competencias que son do Concello de Vilalba, non da nosa asociación posto que estamos a facernos cargo da canceira municipal".

"Despois de insistir e insistir ante o Concello para que se fixese cargo da súa responsabilidade e de deixar claro que nós somos un mero ente de axuda, pedíusenos un mes para solucionalo, xa pasaron cinco e seguimos igual", aseguran desde la directiva de la entidad, lamentando que, pese a las múltiples reuniones, "nada se cumpre".

La asociación se formalizó en 2016 con el objetivo de cuidar los perros abandonados y fomentar la adopción de animales en Vilalba, aunque sus voluntarios ya prestaban con anterioridad su tiempo a este cometido. Especialmente reseñable era la labor de Carmen Pereira, "a nosa queridísima Carmiña", quien durante casi una década "fixo un traballo que non lle correspondía, pasando case oito horas ao día" en las instalaciones de la perrera.

Fue la propia Carmiña, "farta", dicen desde Os Peludiños, la que animó a la directiva de la entidad a hablar con la nueva corporación para "reclamar que se fixese cargo da alimentación e da limpeza dos animais". Sin embargo, ella fallecía en septiembre "sen ver resultados".

"Non sabedes o moitísimo que nos doe... pero sen repecto e apoio, é imposible"

Las tres integrantes de la directiva, que notan la falta de voluntarios, han estado compatibilizando desde entonces la atención a los animales (en la actualidad hay una decena, además de los que están en casas de acogida) con sus trabajos, a la espera de una solución que no llega. "Certo é que hai unha persoa que lles vai dar de comer polas mañás, persoal do Concello, pero sen máis", explican y precisan que son ellas las que se encargan de limpiar y desinfectar. "Polas tardes estamos de 17.30 a 21.00 e as fins de semana imos mañá e tarde... botade contas", dicen.

"A canceira non só consiste en atender os animais", apuntan, enumerando otros de sus cometidos cotidianos: atender las redes sociales para darle salida a los animales, estar pendientes del teléfono de la asociación, tramitar las adopciones, comprobar los chips de animales que aparecen en el municipio, etc.

"Non sabedes o moitísimo que nos doe... pero sen repecto e apoio, é imposible", concluyen, dando "gracias infinitas" a los voluntarios, colaboradores, casas de acogida y adoptantes, de los que se sienten "orgullosas".