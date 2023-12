'Pegadas de mulleres': Irmandiñas na arte

"Cando comezamos a organizar a temática das xornadas deste ano, pensamos que sería bonito que na sala paralela houbese unha exposición", lembra a presidenta do Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), Marisa Barreiro, sobre aquela idea xurdida hai meses, como complemento ás xornadas sobre as Irmandades da Fala de Vilalba que acabou por converterse nunha exposición colectiva única baixo o nome Pegadas de mulleres.

"O ano anterior tiveramos a mostra Sen cancelas e gustounos esa proposta, polo que nos pareceu interesante continuar nesa liña", engade Barreiro sobre o seminario promovido polo Iescha conxuntamente co Concello de Vilalba e o Consello da Cultura Galega xiraba Arredor das irmandiñas, mulleres para a historia do noso.

Obra de Clara Naseiro. EP

E unha cousa foi levando á outra. Tiñan claro que se as xornadas xiraban sobre valorizar as mulleres invisibles, a mostra tamén tiña que ter pegada feminina, polo que acordaron falar con amigas e colaboradoras para tentar crear un proxecto colectivo que involucrase distintas disciplinas. A resposta foi "boísima" e o resultado, unha mostra "fermosísima" e única que se pode visitar na casa da cultura da capital chairega ata o día 30 deste mes.

"Todo o mundo respondeu dunha maneira excepcional", di Marisa Barreiro, que agradece cada 'Contade comigo' que oíron como resposta tras cada proposta. Ata o punto que recoñece que poida que fosen "pouco ambiciosos", xa que cunha convocatoria máis pública poderían ter incrementado as colaboracións. Porén, preferiron optar pola cautela e que a iniciativa fose un apoio ás xornadas, o que non quitou os meses de preparación que foron necesarios para un resultado final que deixou "contentas" a todas as persoas involucradas.

Obra de Miriam Fernandez Otero. EP

A consigna para as artistas convidadas, que colaboran de xeito altruístca, foi sinxela: ceder unha obra propia, de creación libre, que poidese encaixar coa temática das xornadas, a invisibilidade das mulleres, e o que isto significaba para elas.

E iso é Pegadas de mulleres, unha fusión de estilos e de técnicas que pivotan sobre a figura feminina. Son 17 as artistas que puxeron o seu talento a disposición da mostra, a gran maioría delas ideando unha proposta especificamente para esta mostra, aínda que tamén houbo quen rescatou obras previas polo magnífico encaixe que tiñan nesta iniciativa.

Obra de Pilar Maseda e Luz Airado. EP

Alba Díaz, Amparo Bermúdez, Carme Mato, Carmen Cabaneiro, Carmen Gómez Mato, Clara Martín, Clara Naseiro, Dolores Leal, Elena Iglesias, Estrella Naseiro, Isabel Pardo, Luz Airado, María Guerrero, Masú Santalla, Miriam Fernández, Pilar Maseda e Viki Rivadulla asinan as 16 pezas expostas nunha mostra que se inauguraba conxuntamente coa celebración das xornadas, coa asistencia de varias das autoras, que deron conta das motivacións tralos seus traballos.

Fotografía, debuxo, talla en madeira, collage, bordado, acuarela e outras expresións artísticas conviven ata finais deste mes na sala de exposicións da casa da cultura, onde quen se tome o tempo de mirar con atención, de analizar cada obra, verá máis alá. Coma o simbolismo dunha vella viga de castiñeiro convertida en peito; dos lenzos, das teas e das puntadas que cosen vida, matria; das follas de loureiro en homenaxe a Filomena Dato; dunha María, que son todas, desenfocada; da figura de Juana Capdevielle; das pioneiras que abriron camiño; da fala e da memoria; das irmandiñas...

"Dise que a obra de arte a remata quen a mira, quen observando engade recordos, referencias, sensacións...", escribe Alexandra Cabana no texto que acompaña unha imaxe. Ide, vede e quedade coas vosas Pegadas de mulleres.