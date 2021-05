A pegada vilalbesa no cine galego

Din que manter viva e activa unha institución de referencia como a Academia Galega do Audiovisual "sería imposible sen a complicidade dos seus 400 membros, que verdadeiramente soportan a entidade", pero Miguel Mariño e Miriam Rodríguez, con Marisela Lens, son a engranaxe da oficina estable, encargada de organizar e coordinar as actividades e da representación institucional "cando as persoas que integran a directiva non están dispoñibles".

Pese a que ambos naceron na Coruña, as súas raíces están na capital chairega. Miguel, director da Academia dende 2017, leva vinculado ao audiovisual máis de 20 anos, pero coñeceu o cine no Teatro Vilalbés nos 80. Ademais de nos recordos, leva Vilalba no DNI —"por motivos de traballo os meus pais viaxaban moito e optaron por inscribirme aquí"— e mantén con Belesar "un vínculo estreito".

As raíces de Miriam, encargada de comunicación e proxectos na Academia e cun amplo currículo en produción de cine e publicidade e en festivais, medran en Carballido, onde naceron seus pais e hoxe "é punto de reunión familiar".

Son a pegada vilalbesa do audiovisual galego e traballan dende dentro nun momento doce e de moitos éxitos. "En parte é resultado dun camiño emprendido a finais dos 90, coa aposta decidida da TVG pola produción de series, e polas liñas de financiamento e apoio da Xunta ao sector e ao talento. O público en Galicia sempre apreciou moito a ficción feita aquí, se cadra, o elemento diferenciador agora é que estamos vendo que o público doutras partes do mundo consume produto galego e en galego, e que iso non é unha barreira", explica Miguel, que ve nas novas plataformas puntos positivos e negativos.

"A globalización das audiencias permite que series de ficción galegas sexan vistas en todo o mundo e tendo en conta a alta calidade das propostas e a competitividade feroz entre os diferentes contidos, que as producións galegas colleiten resultados excelentes de visualizacións é algo fabuloso, pero no caso das películas, o circuíto de exhibición iniciabase nos festivais para pasar ás salas e acabar por último sendo accesibles nas plataformas de pago e na televisión en aberto. Algunhas plataformas queren alterar este funcionamento e isto é preocupante, xa que os primeiros afectados son os traballadores e familias que dependen dos festivais e das salas", di.

Neste panorama, a Academia, consolidada como "unha institución de referencia", ten un papel crucial. "Non podemos compararnos en recursos económicos co traballo das 18 persoas do equipo estable da española ou as sete da catalana, pero estamos a un nivel similar en plantexamento organizativo e acadando mellores resultados, como a taxa de crecemento da comunidade virtual", explican, e destacan que, aínda que o máis recoñecible son os premios, hai outras actividades, con "menos repercusión, pero interesantes".

"Os Mestre Mateo son unha cita recoñecida e un escaparate dos profesionais e obras que compoñen o sector. Ademais, axudan a visibilizar o talento que hai nas profesións que o integran e que son menos coñecidas, como realización, montaxe, son ou produción, e en formatos menos accesibles para o público xeralista como as curtas ou os videoclips", di Miriam, que fala doutros premios, os María Luz Morales, que "reivindican á primeira muller en dirixir un xornal estatal e unha pioneira na crítica cinematográfica".

"É unha cita moi importante, que se organiza grazas ao apoio das catro deputacións. O seu obxectivo é promover a investigación científica no ámbito audiovisual, nun formato tradicional, como a escrita, e noutro máis novidoso, como os videoensaios", indica.

Miguel destaca a creación de Fiestra.gal, unha plataforma dirixida a centros educativos que xa chega a máis de 15.000 alumnos. "Forma parte dunha liña de traballo máis ampla centrada na formación, unha das miñas prioridades", di, e fala de retos —visibilizar, difundir e poñer en valor o traballo de creadoras e técnicas" para o que se aprobou en 2018 o decálogo de igualdade de xénero— e necesidades, como "a creación do hub-audiovisual galego, anunciado pola Xunta" con fondos de recuperación europeos para consolidar o sector.

O ciclo de cine, no Carmen Estévez

Outra das actividades da Academia é organizar ciclos de cine, e este mes, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, o Concello e o Iescha promóvese un en Vilalba. "Este ano tivemos a sorte de poder levar as finalistas dos Mestre Mateo a A Coruña, Cee, Foz, Vilalba e Chantada. Para a Academia é importante visibilizar o audiovisual que se fai en Galicia e estas proxeccións son unha boa oportunidade de facelo, especialmente nas localidades que non contan cunha sala de cine con programación estable", indica Miriam, que destaca: "A fin de contas, as obras audiovisuais nacen para ser vistas, e o público que asiste a esas proxeccións ou consume audiovisual galego é o que dá sentido ao noso traballo".



Catro títulos. A través do ciclo de cine proxectáronse xa no Carmen Estévez Ons e A illa das mentiras. Hoxe será a quenda de Arima e o 29, de Lúa vermella. A entrada é de balde e as proxeccións son ás 19.30.