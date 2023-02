Pedigrí con acento germano

El plan de Irene y Jurgen Klein, desde hace diez años criadores de la raza de perro fila brasileño con numerosos premios en su haber, era marcharse de Alemania en dirección España dando un vuelco de 180 grados a su vida. Todo se pondría en marcha una vez llegase la edad de jubilación, sin embargo, el covid cambió su percepción de las cosas y decidieron adelantar el proceso.

En una búsqueda rutinaria por internet, Jurgen encontró una casa con dos hectáreas en Santa Cruz de Parga, en Guitiriz. Una zona adecuada para trasladar a sus mascotas, a las que miman como si de "hijos" se tratasen. Irene no estaba convencida a dar el paso, pero al ver la vivienda en persona, no lo pensó. "Abrí la puerta y me encantó. Fue una decisión del corazón", recuerda la mujer.

Llegó entonces la odisea. Buscaron la forma de traer a los perros hasta su nuevo hogar, pero la empresa de transportes no les parecía de fiar. El bienestar de sus animales es una prioridad, así que fueron ellos mismos, con un par de vehículos, los que trajeron a sus ocho canes a su nuevo hogar. Fueron 48 horas y un cansancio sobrehumano, pero Isabella, Faruck, Cortés, Apúa y compañía llegaron a Terra Chá sanos y salvos. "No puedo creer que esto sea mío", fue lo que dijo Irene al instalarse en marzo de 2021, dejando atrás un pequeño pueblo cerca de Fráncfort.

Tras su llegada, fueron reformando la vivienda poco a poco, adaptándola a sus necesidades y a las de sus amigos de cuatro patas. "Queremos que la casa siga teniendo la esencia típica gallega", señalan. La buena acogida de la gente de la parroquia fue algo que les sorprendió. "Todo el mundo nos ayudó aunque no nos conocían. Es algo mágico", comentan.

En Santa Cruz de Parga cuentan con todo lo que necesitan para sus perros, naturaleza y mucho espacio para liberar toda la energía que tienen unos canes de estas dimensiones. Por la zona suelen dar paseos, con la responsabilidad que implica tener un perro denominado PPP en España. "Este animal en manos de una persona desequilibrada es como un arma", explica Irene Klein.

La pareja germana es muy cuidadosa a la hora de enseñar los fila a futuros compradores. "Les explicamos cómo son, lo mucho que crecen, alguna persona se asusta. Hay que asegurarse de que el comprador entienda lo que supone tener uno, no es para cualquiera. El primer año con un fila exige mucho trabajo", indican. Su amor por este tipo de perro tiene un porqué. "Nos encanta esta raza. Son perros territoriales, de vigilancia. Aman a su propietario y darían su vida por él", cuentan. El precio medio por el que se vende un cachorro de fila oscila entre los 2.000 y los 2.500 euros.

Son perros territoriales, de vigilancia. Aman a su propietario y darían su vida por él"

Irene, que habla un correctísimo español -su padre es gallego-, abrió una tienda de estética en Guitiriz. Jurgen, que tiene dificultades con el idioma, aún no ha encontrado trabajo, pero está yendo a clases de español en Lugo. Algo que tienen claro es que su vida y la de sus perros está aquí "para siempre". De hecho, han invitado a su familia de Alemania para compartir con ellos la belleza del paisaje chairego.

Cachorro de fila brasileño. DANI CABO

Dedicación y mucho trabajo

Los fila brasileño de Irene y Jurgen han conseguido una gran cantidad de premios en diferentes exposiciones caninas a nivel nacional e internacional. Para ellos, criar a estos perros es algo "más que un hobby", puesto que dedican entre doce y 14 horas diarias al cuidado y entrenamiento de sus mascotas.

PERFECCIÓN "Tienen que estar perfectos", explican y fruto de esa perfección han logrado una buena cantidad de trofeos. "Creo que tenemos más de 4.000 copas. Llevamos dos o tres perros a exposiciones. A algunos no les gusta exponerse. Solo llevamos a los que les gusta", cuenta Irene.

COMPETICIONES Este mismo verano en el Mundial de Madrid, su joven fila Faruck, procedente de Venezuela, ganó la exposición a mejor cachorro. Hace unas semanas, participaron en la exposición canina de Lugo logrando cuatro premios.

Es de las perras más conocidas del mundo. Ha ganado todo lo que podía ganar"

ISABELLA Una de sus perras más famosas es Isabella de El Siledín. Tiene el certificado internacional de belleza y, a sus siete años, ha conseguido un gran número de premios. "Es de las perras más conocidas del mundo. Ha ganado todo lo que podía ganar", dice Irene.

ONCE La última camada que nació estaba formada por once cachorros. La pareja germana pretende seguir criando perros de "pura raza".