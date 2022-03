Aires renovados para el Pedreira

Corría el año 1982 cuando Gerardo e Inés vieron su sueño hecho realidad: abrir un mesón en Meira al que llamarían Pedreira en honor al apellido del dueño. El local se convirtió en un emblema en la comarca por su comida casera pero en 2018 tuvo que cerrar sus puertas. Ahora, casi cuatro años después, el restaurante vuelve a la vida totalmente renovado de la mano del hijo de los fundadores, Daniel, que le ha dado un lavado de cara por dentro y por fuera.

Así, el Pedreira pasa a llamarse I máis D y renace reconvertido en una agrotaberna que cuenta también con un hotel con cinco habitaciones. "Eu crieme neste restaurante, empecei a traballar nel con 17 anos e téñolle moitísimo cariño. Cando pechamos levábao xestionando eu máis dunha década e chegou un momento no que considerei que había que parar e replantexarme o negocio", dice.

Tras viajar mucho y participar en foros gastronómicos, Daniel puso en marcha el nuevo proyecto de la mano de su inseparable compañera Iria Pérez, quien entró a trabajar en el restaurante primigenio siendo una adolescente.

El nuevo local, que abrirá el sábado, se caracterizará por ofrecer productos de primera calidad con cocina de cercanía bajo el concepto de gastronomía de 360 grados. En el renovado comedor, con capacidad para 60 comensales, se ofrecerá un menú del día y además una carta con platos en los que primarán los productos de temporada. Todo ello sin olvidar los orígenes del local, por lo que se incorporarán guiños a los platos estrella del Pedreira como el jarrete, el cordero asado o las almejas a la marinera; y también a las propuestas del concurso de tapas meirego que el mesón siempre conquistaba.

Además de la oferta culinaria habitual, el I máis D ofrecerá mensualmente algún tipo de evento gastronómico o de ocio. "Meu pai sempre defendeu que experimentar é fundamental nesta vida e Iria e eu somos da mesma opinión. Volvemos renovados e coa ilusión do primeiro día", dice Daniel, quien asegura que sin la ayuda de sus amigos "todo isto non sería posible". "O cariño da xente foi o impulso necesario que nos fixo volver abrir estas portas que tantas alegrías nos deron", dice el dueño, que avanza que el proyecto se completará con un huerto ecológico y más sorpresas, que prefiere no revelar, de momento.

Gran inauguración | Tres días en los que habrá pinchos, pulpo y una foliada

La inauguración del hotel agrotaberna I máis D de Meira se hará por todo lo alto con tres días de celebración. El sábado será la jornada de apertura de puertas del local, emplazado en el número 88 de la Avenida de Lugo. A partir de las 18.00 horas se ofrecerán pinchos gratis con cada consumición y el DJ Marcos Peón animará a los asistentes, que descubrirán el nuevo ambiente del antiguo mesón Pedreira.

Trae tu instrumento

El domingo, desde las 12.00 horas, habrá una sesión vermú y se instalará un puesto de pulpo. Un gaitero será el encargado de dar paso a una foliada abierta en la que quien lo desee puede acercarse con su instrumento y unirse a la fiesta.

Degustación de jamón

El lunes, último día de la inauguración, desde las 18.00 horas un cortador profesional de jamón ofrecerá este manjar a los clientes. El local cerrará todos los martes para descanso del personal, que inicialmente lo integrarán cinco personas. El miércoles día 30 la agrotaberna ya arrancará con su servicio de restauración normal.