Casa das Guillerminas: pedras que falan sobre a nenez

Localización

A forma máis fácil de chegar é dirixirse cara á área recreativa do río Azúmara, e alí, na curva, hai dúas formas de ver a casa. Despois de aparcar, pódese ir ao xiro da LU-P-1611 para ver a entrada do domicilio e o edificio, ou achegarse ata a ponte que vai ao teleclub para admirar a súa fachada, xusto no río.

O nome

A casa recibe o nome das Guillerminas debido ás dúas irmás que rexentaban a tenda que había nela, chamadas Raquel e Guillermina Blanco, e coñecidas en Castro de Rei polo nome da segunda delas.

A tenda

Era unha droguería, pero había moitos produtos máis, como queixos colgados en gaiolas, bonecas de papel recortables ou produtos da matanza. Tamén tiñan uns cortellos anexos para vender porcos.

Parte frontal da casa das Guillerminas. D.CENDÁN

"Dáme moitísima mágoa que esa casa estea nese estado". Ese é o pensamento de Xosé Antón Rouco cada vez que volve ao seu Castro de Rei natal e pasea polas súas rúas, coa mirada fixa en todas as edificacións e lugares que o arrodean a cada paso, algo que lle gusta facer dende que era ben pequeno, cando ía dende Balmonte, parroquia onde naceu e se criou, "ata o pobo andando da man de meu pai, xa que daquela non había buses nin nada polo estilo", apunta.

Esa edificación da que fala e na que pensa cando volve ás súas raíces é a casa das Guillerminas. "Antigamente era unha tenda, destas variadas como as que xa quedan moi poucas, xa que era unha droguería, pero recordo que vendían máis cousas, entre elas zapatillas e traxes de baño para meterse no Azúmara", expón Xosé Antón, que remexe na súa memoria visualizando como o neno que foi se quedaba quedo diante dos estantes ollando as cousas.

"Cada vez que paso por diante dela lembro cando viña mercar con meu pai, xa que era unha tenda que frecuentabamos", explica, recordando como era a vida no Castro de Rei da época.

Fachada da casa das Guillerminas dende a parte frontal da mesma. D.CENDÁN

A día de hoxe, onde estaba aquela tenda xa non queda nada máis que unha casa que resiste en pé, mais é vítima do paso do tempo e do deterioro.

"Creo que as mulleres que a levaban non tiñan descendencia, e pasou a un sobriño que renunciou a ela, pero baixo o meu punto de vista é moi aproveitable e non me gusta vela así", conta o castrexo, á vez que pensa en que sería "un bo edificio de carácter cultural, e incluso unha boa cafetería, destas que manteñen o deseño antigo como as que vin noutros países nalgunha viaxe".

O propio Xosé Antón ofrece os seus apeiros de labranza antigos, que conserva e coida na súa casa de Balmonte, e que lle gustaría conservar e expoñer nalgunha mostra ou nalgún museo, citando a casa das Guillerminas como un dos sitios nos que o vería.

"Ademais a localización é perfecta, ten o río Azúmara pasando xusto por debaixo e está moi cerca do centro cultural, e tamén da zona onde había un castelo, que xa desapareceu, e que me gustaba moito", finaliza, recordando, unha vez máis, aqueles paseos con seu pai.