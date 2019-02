Andei moito en bicicleta, teño feito viaxes a Rozas, a Lugo, a Ribadeo, a Foz... -cala, pensa e ri con picardía- alí tiña un cariño", lembra o xa centenario José Calaza Cabana, un veciño do barrio de Martiñán, na parroquia vilalbesa de Corbelle, que malia a acadar o século de vida mantén intacto o seu gusto por dar pedaladas.

Cando era novo, facíao acotío, percorrendo grandes distancias e hoxe segue a facelo, aínda que sen moverse da casa, grazas á bicicleta estática na que anda "unha hora todos os días", explica a súa familia, que este sábado quixo festexar con el o seu centenario cun xantar no restaurante Montero.

Nado un 8 de febreiro no mesmo lugar onde hoxe vive -botou seis anos fóra, na mili e na Guerra Civil-, traballou nas obras de construción da N-634, e "en Abadín, facendo no cuartel e no colexio". Tamén traballou na madeira, estivo nas obras da central das Pontes e pasou por Alúmina en San Cibrao "e así que se acabou todo ese traballo, pasei para a casa e traballei de agricultor", conta José, que engade entre risas que agora "a única cousa que fago é meter leña ao lume".

Máis non é ben así, pois segue a ser un avezado xogador de cartas, co tute e a escoba como xogos favoritos. "Perdo poucas veces e se xogo co xenro de parella, arreamos "mucha madera"", asegura, mentres confesa outra das súas afeccións, escoitar a radio de madrugada. É un fiel seguidor do programa de Marcial Mouzo na Radio Galega: "Durmo tres horas ao deitarme e despois escoito a radio ata as seis da mañá".

José, que casou con María Orosia, é o patriarca dunha gran familia de seis fillos, doce netos, 20 bisnetos e dous tataranetos, non só recibiu o cariño dos seus, senón tamén dos veciños a través da asociación veciñal da parroquia, que quixo sorprender e agasallar cunha tarta ao "abuelo de Corbelle".