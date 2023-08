Paulino Gasalla: "En Muras volvín contemplar constelacións que non vía desde que navegaba"

O Concello de Muras organiza este sábado na área de autocaravanas do Viveiró unha nova observación astronómica guiada para familias na noite das Perseidas ou bágoas de San Lourenzo. O prazo para anotarse aínda está aberto para todos aqueles que queiran gozar por última vez de todos os coñecementos sobre a materia que atesoura Paulino Gasalla.

Como naceu a súa paixón pola astronomía?

Á marxe de que sempre me gustou, porque nacín nunha zona privilexiada onde podía mirar o ceo, eu son capitán da mariña mercante e na miña carreira hai catro anos de navegación astronómica. A raíz de aí quixen coñecer máis, saber máis. Ao principio só era saber as estrelas que había, as constelacións, para despois pasar a interesarme pola astrofísica e a física teórica.

Formou parte da Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN).

Apunteime como un membro máis, pola miña preocupación polo medio ambiente e a natureza, e logo eu creei a sección de astronomía. Tamén fun secretario xeral da sociedade uns once anos.

Foi aí onde empezou a facer charlas sobre astronomía?

Xa as facía antes de empezar na Sociedade Galega de Historia Natural. En Ferrol había o programa Ardora e unha das seccións era a astronomía e iamos facer observacións case todos os sábados. Despois empezaron a facerse as observacións co Concello de Ferrol, ata que houbo que parar e xurdiu o de Muras. Falei co alcalde e empezamos a facelas.

Este sábado hai unha nova observación no Viveiró e xa se anunciou que será a última na que participa como poñente.

Estiven en case todas as que se fixeron en Muras e en todas as que fixo a Sociedade. É un tema que me apaixona tanto que procuro ir a todas. Pero agora xa estou rematando. Teño 73 anos e toca descansar.

Esta iniciativa está dirixida ás familias. Que é o mellor dela?

A maioría da xente vén ver algo novo, algo distinto. Se dalgún xeito a ‘enrollas’, con perdón da palabra, podes enganchar a nenos e a maiores. E que veñan nenos de once ou doce anos que len a físicos de primeiro nivel, que fan preguntas e vas falando con eles... ao final involucran a todos.

Cales son as preguntas que máis se repiten estas citas?

Que son os buratos negros, esa a que máis. E despois como empezou o universo e como vai rematar ou algo tan complexo como o tema das dimensións. Tamén as características das estrelas.

Que lle parecen estas actividades?

É para poñer en valor algo que ten Muras, que son os seus ceos. Se lle preguntas a un rapaz de Lugo, Ferrol ou A Coruña polas estrelas, verán dúas ou tres, pero en Muras ves miles e miles de estrelas, constelacións enteiras, a Vía Láctea sobre nós cruzando o ceo... Eu alí volvín ver constelacións que non vía desde que navegaba. Así que tes que facer estas charlas, porque o poder de convocatoria é moi importante e ás veces o nivel da xente que vai é dun nivel científico moi alto e non vexo que a xente de Muras lle dea valor a isto.

O ceo de Muras conta con selo Startlight. Vostede que opina del?

Este selo é recuperar un ceo que non se vía desde hai moitísimo tempo. Noutros puntos podes ver estrelas de segunda, terceira ou como moito cuarta magnitude —escala coa que se cataloga a luminosidade das estrelas—, pero en Muras eu vexo ata de sexta ou sétima magnitude. Do ceo de Muras destacaría a súa limpeza, a súa calidade. A súa beleza, nunha palabra.

Algunha recomendación para observar as estrelas?

Ir a un sitio como Muras e, despois, tres cousas: ter moita paciencia, ir abrigado, porque a astronomía é fría incluso no verán, e non esperar mil marabillas, senón gozar do que hai.