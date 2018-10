Paula Rouco: "A música prepara os nenos para vivir nunha sociedade competitiva"

Que balance fai do primeiro ano de vida de Esmuvi?

En xeral, positivo. Hai moita xente que aínda non nos coñece, pero para ser o primeiro ano e partir de cero estamos moi contentos.

Como xurdiu a idea de crear esta asociación?

A directiva está formada por profesores do conservatorio, membros da banda de música ou da charanga, pais e nais de nenos que tocan e profesores dos colexios. Pensamos que era boa idea ampliar a formación musical que había en Vilalba, facendo unha oferta para un rango de idade máis amplo, desde os tres anos ata adulto, e con outros estilos musicais, como música moderna, batucada...

Ven cumpridos os obxectivos cos que naceu a escola?

O ano pasado marcámonos o obxectivo de arrincar, que xa non era pouco (risas). O primeiro ano contamos con 60 alumnos e neste, o segundo, o número dobrouse practicamente, chegando aos cen. E a inscrición seguirá aberta durante todo o curso.

Hai un perfil determinado dentro do alumnado co que contan?

Non. Temos alumnos desde os tres anos ata máis de 60 e contamos cun bo grupo de adultos. Despois hai xente que vén por probar, porque lle gusta a música, outra que vén á escola e despois pasa ao conservatorio ou ao revés, e incluso algúns que compaxinan as dúas formacións, que van ao conservatorio a guitarra clásica para ter unha formación regrada pero que despois tamén queren outra noutros estilos como, por exemplo, guitarra eléctrica e entón veñen á escola.

Que actividades ofrecen?

Iniciación á música, para nenos de tres a seis anos; instrumento e linguaxe musical, a partir dos sete, e batucada, a partir dos 15. En canto aos instrumentos, ofrecemos clases de guitarra eléctrica e clásica, baixo, ukelele, frauta, clarinete, saxo, trompa, trombón, trompeta, tuba, percusión e piano. E este curso estamos arrincando con dúas actividades novas, que darán comezo en novembro: ‘As emocións a través da música’, de tres a seis anos, e expresión corporal, de sete a 15. Das dúas haberá o día 29 unhas clases de proba gratuítas.

En que consisten estas novas propostas?

Con ‘As emocións a través da música’ buscamos o desenvolvemento da intelixencia emocional. Céntrase nas diferentes formas de expresar (canto, baile, debuxo, actuación...) as emocións e os sentimentos xerados a partir da audición de diferentes pezas musicais. A partir de aí, xérase un debate cos nenos sobre que é para eles esa emoción que lles espertou a música. E en expresión corporal búscase o desenvolvemento da imaxinación, do pracer polo xogo, da improvisación, da espontaneidade e da creatividade empregando a música. Tamén ten unha parte importante de psicomotricidade.

Tamén tiveron xa as súas primeiras actuacións.

Si, o primeiro concerto foi en febreiro e despois outro de fin de curso dentro do ciclo Música na Praza do Concello. Este curso contamos con facer, polo menos, o mesmo.

Como se complementa a oferta de Esmuvi coa que hai no resto do concello?

A nosa idea é non perturbar a ninguén. Nacimos coa idea de ampliar a oferta sobre o que xa había, tanto en rango de idade como nas actividades.

Como é de importante a formación musical a nivel xeral, no día a día dunha persoa?

Son de sobra coñecidos os beneficios da música, tanto para nenos como para adultos. O contacto coa música é moito máis, aínda que o seu estudo ten múltiples beneficios para o desenvolvemento motriz e intelectual, reforza a atención e a concentración e traballa a creatividade e a fantasía, sobre todo en idades temperás. Ademais, desde sempre a xente usou a música para expresarse, cunha intención comunicativa de sentimentos e ideas, cun valor lingüístico á par que cultural. Por iso a práctica musical desenvolve principios éticos moi importantes como son a tolerancia e o respecto, igual que esperta o espírito crítico, reduce o estrés e incrementa a seguridade nun mesmo e a súa capacidade de socialización, preparando aos nenos para vivir nunha sociedade tremendamente competitiva.

Que opina do peso que ten a música no sistema educativo actual?

A pesar de que os responsables das reformas educativas sempre reclaman unha educación integral, coa nova lei de educación vixente o Estado desenténdese completamente da formación musical. Deixa en mans das comunidades autónomas a súa vontade para impartila e a asignatura perdeu todo o seu peso no currículum. Desde o meu punto de vista, as consecuencias desta limitación da asignatura de música son múltiples. Por un lado, aféctanos aos profesionais a nivel laboral, son moitos menos postos de traballo, pero tamén ten consecuencias a nivel social. Os nenos que non teñen música na súa educación non soamente están privados dos seus beneficios, senón que ademais non a van valorar nun futuro como algo esencial na educación dos fillos.

Que obxectivos de futuro ten Esmuvi?

Sobrevivir (risas). Queremos que a escola siga adiante, seguir medrando e que a xente poida seguir gozando dos beneficios da música. Aumentar o número de horas lectivas de instrumento, crear pequenos grupos de interpretación, comprar novos instrumentos que poidan usar... Imos traballar sempre pensando nos beneficios dos alumnos, intentando sempre mellorar.

De preto: "O primeiro recital da Esmuvi foi un concerto inolvidable"

Un instrumento.

A frauta.

É o que toca. Como o elixiu?

Foi un pouco de rebote. Era o que tocaba unha curmá e ‘enchufáronma’, porque meus pais non crían que ía durar moito nisto da música (risas). Pero unha vez que a colles, engánchaste.

Unha canción.

As sinfonías de Mahler.

Un artista ou grupo.

En música clásica, quedo cunha frautista chamada Silvia Careddu e logo gústame moito o pop-rock español.

Unha afección á parte da música.

Non me deixa moito tempo libre, pero a arte en xeral. Gústame moito a Historia da Arte.

Un concerto inolvidable.

O primeiro recital de Esmuvi, en febreiro deste ano.

Un lugar.

Calquera onde poida seguir desfrutando de dar clase de música.