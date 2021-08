La Asociación de Amigos do Museo de Vilalba lanza un nuevo grito de socorro a través de un manifiesto que pretende impulsar un movimiento cívico para recabar apoyos para exigir una actuación urgente para un edificio que desfallece. El estado de deterioro de las instalaciones del Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba (Mupav) es una realidad desde hace tiempo. Y el patrimonio que guarda entre sus paredes está en la cuerda floja.

"O museo está como está, con goteiras, desconchados, filtracións, humidades... e o Concello, titular do edificio, non acaba de solucionar o problema", dice Domingo Fernández, el presidente del colectivo que lanza el manifiesto por la "necesidade de dotar ao Mupav de recursos suficientes para que poida continuar coa súa misión, reforzando a entidade na fórmula administrativa que mellor se adapte ao pleno desenvolvemento dos seus obxectivos".

La intención del colectivo es "trasladar ás distintas administracións, organizacións e instancias europeas o risco que supón para a conservación do patrimonio histórico a falta de mantemento do edificio" y "avaliar os recursos legais pertinentes, sempre que non se produza a reversión da situación".

"O museo está como está, con goteiras, desconchados, filtracións, humidades... e o Concello, titular do edificio, non acaba de solucionar o problema"

El museo ya sufría el deterioro del paso del tiempo y la falta de actuaciones, pero un incendio en un despacho y una inundación en 2020 agravaron la situación e incluso hubo que retirar las piezas de tres vitrinas de la exposición permanente para evitar riesgos.

"O incumprimento por parte do Concello das súas obrigas de conservar e manter os locais está empezando a provocar efectos perxudiciais sobre o patrimonio histórico e bibliográfico", indican desde el colectivo, al tiempo que resaltan que Inspección de Traballo "requeriu a súa correción para que o persoal poida desempeñar as súas funcións de acordo coa lexislación vixente".

Amigos do Museo solicita la colaboración vecinal y la adhesión a un manifiesto en defensa de una institución que tras 30 años de historia "é un referente para a museoloxía e para a investigación arqueolóxica". "A pesar dos precarios medios que sufriu dende a súa fundación vén desenvolvendo unha importante tarefa de custodia, investigación e divulgación", apuntan, al tiempo que también se recortó el presupuesto municipal para el museo.

"No llegan las buenas palabras"

"Los daños crecen, es progresivo. Hay tarimas afectadas, paredes, cielos rasos...y no hay calefacción", dice el director, Eduardo Ramil, que asegura que no son las condiciones adecuadas ni para el patrimonio ni para el personal —hay tres personas trabajando—. "Hay una comunicación magnífica con el Concello, pero hay que pasar a la acción, no llegan buenas palabras", apunta. E indica que solo se hizo una limpieza en el patio interior y otra en el patio exterior.



Visitas

Pese al mal estado, asegura que las visitas no dejan de crecer, pero que la imagen que se ofrece es muy negativa. "La gente se queja de forma tremenda y le parece inconcebible cómo está", dice.



Exposiciones

No descartan tener que retirar más piezas. De las 13 vitrinas que hay, se desmontaron ya tres.



Actividades

Los días 26 y 27 habrá jornadas de puertas abiertas con turnos de cinco personas cada hora y el 5 de septiembre la exposición Amígate co Mupav se trasladará a la Alameda.