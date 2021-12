Patrimonio baraja la posible conservación de la chimenea pontesa

A la incertidumbre sobre el futuro de la central térmica de As Pontes se acaba de sumar una nueva incógnita: la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura e Turismo emitió uno de los últimos informes que tenía la Xunta pendiente para el proceso de desmantelamiento de la planta y en él apunta a estudiar la posibilidad de conservar la gigantesca chimenea como patrimonio industrial o, al menos, a no derribarla sin que se presente un estudio en cuanto a la caracterización del valor cultural de los inmuebles.

"A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural considera que non se pode tomar unha decisión ata que non se presente un estudo previo. Non obstante, mentres este non se conclúa, entende que se debe garantir a súa permanencia", explican desde el departamento autonómico, al tiempo que aclaran que el estudio "non corresponde á Xunta, senón aos promotores do proxecto", que en este caso sería Endesa, que es quien acometerá el desmantelamiento de la central.

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), debe aprobar primero el estudio de impacto ambiental para el desmantelamiento de la planta y después la autorización del cierre, que la eléctrica solicitó ya el 29 de diciembre de 2019.

"O informe da Xunta responde ao procedemento de avaliación da Administración Xeral do Estado", informan desde la consellería, y recuerdan que existen diversos informes sectoriales y que el de Patrimonio "é son un deles entre as administracións implicadas".

A través de estas alegaciones, que llegan en el proceso ordinario de cierre de la central -la Xunta ya habló de un posible interés de la chimenea y el conjunto de las torres de refrigeración como patrimonio industrial en la tramitación simplificada que se publicó en abril en el Boe-, se pone sobre la mesa la duda de cuál debería ser el futuro de la chimenea, una estructura de 356 metros de altura y un diámetro de 36 metros en la base y de 18 en su cima, que la convierten en una de las más grandes del mundo.

Y esta duda sobre su conservación genera más incertidumbre en As Pontes, entre los que como símbolo les gustaría protegerla y los que defienden que es una decisión inasumible económicamente y que podría perjudicar el desarrollo del plan Futur-E de Endesa para atraer proyectos e instalar nuevas empresas en los terrenos de la central -habría que preservar un gran perímetro de seguridad y barajar las dificultades de un posible desmantelamiento en el futuro-.

Algunas voces señalan con cautela que este estudio podría dilatar el proceso de cierre de la central. "Se se alonga e se mantén o emprego sería unha cousa pero tería que ir acompañado de todas as garantías no proceso", advierten desde los sindicatos.

El informe de Patrimonio fue el último en entregarse a la Subdelegación del Gobierno por parte de la Xunta, que todavía tiene pendiente otro más, el que depende de Saúde Pública.

"Desde el Concello entendemos que los elementos susceptibles de conservación serían aquellos que podrían suponer un aprovechamiento industrial y que no conlleven un coste de mantenimiento inasumible para las administraciones", dice Ana Pena, la concejala de industria de As Pontes, que asegura que hablar del mantenimiento de la chimenea son cifras "estratosféricas", ya que, aparte de sus dimensiones, es una instalación con más de 40 años de vida. "Los costes son inasumibles porque sin actividad no generaría un recurso económico capaz de asumir su mantenimiento", dice, y señala como negativo "todo lo que pueda obstaculizar la implantación de proyectos industriales".

Desde Endesa también muestran reticencias acerca de conservar la chimenea, algo que no se ha hecho en ninguna central de España ni de Europa. Fuentes de la eléctrica aseguran que "no aportará valor añadido al territorio, ya que condicionará su futuro industrial, al restringir el desarrollo de nuevas actividades económicas en el actual emplazamiento de la central". Y señalan que conllevará unos costes «muy elevados», derivados de la "obsolescencia de la propia instalación" y "difíciles de sostener sin actividad económica asociada".

A día de hoy, la central térmica de As Pontes no figura identificada como patrimonio industrial en el inventario del Plan Nacional de Patrimonio Industrial ni en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia, pero tiene un significativo valor industrial.