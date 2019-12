Patrimonio dos Ancares critica el estado de abandono de la Torre de Caldaloba

Patrimonio dos Ancares denuncia una vez más el estado de abandono de la Torre de Caldaloba y critica la falta de acción por parte del Concello de Cospeito. La administración local, por su parte, defiende que están avanzando con las gestiones para la conservación de la torre que, recuerdan, "é de titularidade privada".

Patrimonio dos Ancares y un vecino de Cospeito, Óscar Rego, llevan desde 2016 luchando para recuperar la torre y alertando sobre la situación en la que se encuentra y, tras varias reuniones de "boas palabras pero feitos nin un", se acaban de poner en contacto con Patrimonio para pedir la expropiación del inmueble y responsabilidades al Concello.

"A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia de 2016 di que é causa de interese social para os efectos de expropiación o incumprimento do deber de conservación dos Bens de Interese Cultural", indican desde el colectivo, que también baraja una sanción al Concello por "incumprir a mesma lei, que di que as entidades que integran a administración local teñen as obrigas de adoptar, en caso de emerxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens que visen a súa integridade ou valor ameazados e comunicarlle á Xunta calquera ameaza, perturbación ou dano".

El regidor de Cospeito, Armando Castosa, se mostró sorprendido ante estas críticas y explicó que en la tarde de ayer mantuvo una nueva reunión con una parte de la propiedad -la torre es privada y está en manos de dos dueños- para tratar de conseguir un acuerdo económico y avanzó que el martes está prevista una reunión con Patrimonio.

"A administración municipal non ten recursos para asumir un prezo moi alto pola súa compra", explicó el regidor, que indicó que en la última reunión con Patrimonio, hace un año, los técnicos explicaron que no existía un peligro de derrumbe mayor que desde que en el año 2000 se hiciese una actuación de conservación, aunque sí reconocieron que hay que recolocar una placa que se soltó en la cubierta. "Na reunión imos abordar a situación actual e vou invitar os técnicos a que volvan a Cospeito", indicó Castosa.