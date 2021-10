En 2016, dos multitudinarias misas reivindicativas oficiadas por el párroco de Momán Luis Ángel Rodríguez Patiño pedían la intervención divina para lograr que la Diputación acondicionase la carretera que une esta parroquia de Xermade con As Pontes. Cinco años después, y con casi toda la vía mejorada salvo el último kilómetro, el cura volverá a rezar en la Camposa de Mazandoi, el día 28 a las 13.00 horas, en una celebración auspiciada por la Diputación de Lugo.

Fue el propio presidente, José Tomé, el que le realizó el encargo al cura, con el fin de conmemorar el cumplimiento del compromiso adquirido con los vecinos, dando respuesta a unas obras largamente demandadas tanto por la ciudadanía como por el Concello y muy necesarias para mejorar la seguridad de la vía. Tanto el máximo mandatario provincial como el alcalde de Xermade, Roberto García, asistirán a este oficio religioso, al que animan a sumarse a todos los vecinos.

En este momento, ya hay unos siete kilómetros acondicionados y se está ejecutando una nueva fase de las obras, a cuyo término apenas restará por mejorar algo más de un kilómetro, actuación para la que ya existe un proyecto y que se ejecutará antes de finalizar este mandato.

Por su parte, Patiño precisa que aceptó esta petición para dejar constancia de que aquellas misas no fueron "unha tolería do cura", sino que sirvieron para dar visibilidad a una reclamación vecinal, destacando la importancia de la unión para alcanzar objetivos y de que "la fe no puede ser ajena a los problemas de los vecinos". Avanza además que las autoridades asistentes "no tendrán ningún privilegio" y que recordará a las administraciones que las aldeas tienen otras necesidades.