El Club Patín de As Pontes organiza una gala benéfica por la princesa Elena

‘Patinando por princesas. Porque todas merecen tener un final feliz’ es el lema de la Gala Benéfica que el Club Patín As Pontes organiza este viernes, día 22, a las 20.30 horas, en el pabellón municipal. Un evento en el que se recaudarán fondos para la asociación Mi Princesa Rett, a la que pertenece Elena, una niña pontesa de tres años diagnosticada con esta enfermedad rara.

Elena nació el 2 de mayo de 2020 en plena pandemia de coronavirus. Cuando regresó del hospital a su casa, para conocer a su hermana Sofía —patinadora del club local—, lo hizo como una niña sana. Todo cambió con el paso de los meses.

Con nueve, su madre empezó a percibir que "no cumplía hitos". "No se giraba, no tenía intención de gatear, no hacía palmitas...", enumera Caty Rivera, en ese viaje a los inicios de un proceso que duele "y dolerá toda la vida", dice.

Su familia insistió en que pasaba algo durante meses en los controles rutinarios, y que era necesario que la remitiesen a especialistas en Ferrol. Finalmente, la pediatra de As Pontes les recomendó un neurólogo en Santiago, el doctor Jesús Eiris, que al verla le puso nombre a lo que le pasaba.

"Nos dijo que lo que tenía Elena era síndrome de Rett, una enfermedad rara por una mutación en el gen Mecp2 ligado al cromosoma X", explica Caty, que ahí asumió que su hija "iba a ser dependiente toda su vida".

El varapalo fue tremendo y el diagnóstico se confirmó a los 16 meses con las pruebas genéticas, con las que empezaron a entender qué hay detrás de esta enfermedad considerada rara, pero de la que hay "3.000 casos diagnosticados en España".

"Cada dos horas nace una niña con síndrome de Rett", indica la madre de Elena, dando más detalles sobre este trastorno genético neurológico y de desarrollo que afecta a la forma en la que el cerebro se desarrolla y que provoca la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla.

"En el caso de Elena tiene mucha hipotonía muscular, le gusta manipular juguetes pero no tiene fuerza, llegó a balbucear y a decir papá, pero lo perdió entre los doce y 13 meses", cuenta Caty, mientras explica qué otros problemas están asociados: "Escoliosis, dificultad respiratoria, epilepsia, insomnio...".

Terapias y seguimiento en el Sant Joan de Déu

Elena se encuentra en una fase de estancamiento, aunque la estimulación sigue siendo ese recurso al que sujetarse para tratar de avanzar. "Va dos días a la semana a terapia ocupacional, otros dos al fisioterapeuta, uno al logopeda y otro a la piscina", explica su mamá, indicando que también asiste a la escuela infantil tres horas, siempre que las infecciones respiratorias repetitivas se lo permiten.

Además del seguimiento en Ferrol, y los cuidados que le dispensa su madre a diario, que dejó el trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a su hija, Elena viaja con su familia una vez al año a Barcelona, donde se encuentra el centro de referencia para esta enfermedad, el Hospital Sant Joan de Déu.

Allí pautan los distintos tratamientos, aunque no hay una cura para la enfermedad. "En Europa vamos muy atrasados, en EE.UU. ya han empezado con ensayos clínicos", dice Caty, que explica que los avances en el laboratorio con ratones han llegado incluso a revertir la enfermedad.

Elena es una niña risueña a la que le encanta la música. EP

Y eso es a lo que se agarran todos aquellos que quieren a Elena, una niña risueña a la que le encanta la música, los dibujos del payaso Plin Plin y las Pistas de Blue, y que además siente pasión por su mascota, una gatita que llegó hace unos meses a su vida y con la que interactúa un montón. "Necesitamos que haya más empatía, respeto e investigación para las enfermedades raras", reivindica su madre, que también pide a las administraciones públicas que "tanto en colegios ordinarios como de educación especial —Elena asistirá a uno el próximo curso, ya que tiene un 100% de discapacidad y un grado tres de dependencia— haya un mayor apoyo".

"Es importante que se utilicen todos los recursos disponibles con el menor coste posible para las familias. Hay muchos colegios ordinarios que tienen aulas vacías que se podrían aprovechar poniendo profesorado para estos niños con sus terapias", dice, reclamando también "más profesionales que dominen los sistemas alternativos de comunicación, más ofertas de ocio y un largo etcétera".

"Queda todavía mucho camino por recorrer", resume Caty, que no pierde la esperanza de seguir viendo avances en Elena, "una niña muy buena que transmite mucho amor con la mirada", añade orgullosa.

Cómo colaborar con Mi Princesa Rett

Todos aquellos vecinos que quieran colaborar podrán hacerlo adquiriendo las entradas para la gala de este viernes 22, que se pueden conseguir, a un coste de cinco euros, en las tiendas Urbo Moda y Lecar 712. También habrá fila 0 para los que no puedan asistir, pero quieran hacer sus donaciones, que se entregarán en nombre de Elena a Mi Princesa Rett.

Además, Caty recuerda que también se puede contactar con la asociación en la página web www.miprincesarett.es y que ella misma vende merchandising, calendarios y todo tipo de productos para conseguir fondos y "seguir investigando la enfermedad y poder mejorar la vida de nuestros hijos", concluye.