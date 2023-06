Patacas: un produto estrela que vale para todo

O territorio chairego foi moi coñecido pola produción da pataca, tanto a nivel empresarial como particular, non só na provincia lucense e nos arredores, senón que se estendeu a toda Galicia. Varios produtores que seguen co tubérculo, xa sexa como produto principal ou como un engadido, recordan que antes era habitual ver a xente de Ferrol e da Coruña vir aquí mercalas.



Á carta

Fronte ás variedades máis típicas da zona, como son a kennebec e a baraka, agora as empresas, que as traen doutros lugares de España, comercializan moitos tipos segundo a tempada e a utilidade que lle queira dar o consumidor ao produto. Spunta, Agria, Rudolph, Frissia, Soprano, Elodie, Maverick, Divaa, Daifla, Yelly, Markies, Challenger ou Noha son algunhas das que se poden mercar a día de hoxe.



Festividade

O lugar do Santo, na parroquia vilalbesa de San Lourenzo de Árbol, acolleu por varios anos a xa extinta Feira da Pataca, unha celebración que se facía ao ser a zona unha gran produtora de pataca galega de calidade. Nela, había stands relacionados co tubérculo, premios para os mellores expositores, degustacións populares, charlas e actividades lúdicas para os asistentes.

Como acompañamento poden ser fritidas, cocidas, asadas, ao vapor, en puré ou en forma de ñoqui, entre outras variantes, e de prato principal recheas, na tradicional tortilla española, en receitas de distintas comunidades como á rioxana, á importancia ou ao pobre. Con estes exemplos, que son uns de tantos que pode haber nos libros de receitas de cociña, xa se evidencia a versatilidade coa que conta un tubérculo asentado como un dos produtos estrela na gastronomía española, que ademais vai ben combinado con case calquera outro alimento.

E é así como un produto antiquísimo, que foi cultivada por primeira vez entre o 8000 e 5000 antes de cristo en zonas de América latina que agora son, segundo os expertos, o sur de Perú e o norte do Antiplano boliviano e que chegou a Europa e a España co descubrimento de América, segue no máis alto da gastronomía mundial a día de hoxe, gozando de gran saúde grazas a un sabor moi recoñecible e ameno a todos os padares, e á súa versatilidade á hora de trasladala aos pratos, xa que ten moitas variedades que se adaptan, segundo cada unha, ás diferentes elaboracións.

A Terra Chá, a comarca de Meira e As Pontes son sitios de tradición no que se refire á pataca, e non só no referente a comela, senón mais ben a producila e a colleitala. Sobre todo antigamente, cando era rara a casa do rural que non adicara parte dos seus terreos á plantación do tubérculo, sobre todo para consumo propio, evitando así ter que mercala, e despois, para a venda, xa que, como mais vale que sobre que non que falte, era moi habitual tirar sempre ao alto á hora de botar a semente.

Desta forma, moitos restaurantes, comercios de venda de verduras e hortalizas ou familias da zona mercaban as patacas nos seus propios concellos e parroquias, cun trato achegado e directo, a veciños ou achegados, asegurándose a calidade de contar cun produto de proximidade e cultivado 100% en terras chairegas.

Porén, co paso do tempo as circunstancias fixeron que esta tendencia cambiase e que, aínda que a pataca siga sendo un produto típico, xa non se dea tanto e a súa produción sufrira unha caída substancial.

Un dos motivos principais foi, como din varios agricultores que a seguen plantando na actualidade, o paso de moita xente a gandería de vacún de leite, deixando de lado as patacas ou, simplemente, calculando para sementar as xustas para o consumo propio da casa, o que fixo que a produción baixase moito.

E despois chegou a crise da pataca, que comezaba en Galicia no ano 2015 e afectou aos concellos de Abadín, As Pontes, A Pastoriza, Xermade, Muras, Vilalba, Cospeito, Castro de Rei, Pol, Meira e Ribeira de Piquín, quedando libres só Guitiriz e Begonte, dous sitios a onde se tentaron desprazar outros produtores para non parar de producir.

Con esta praga da couza guatemalteca chegaron medidas dende o Goberno. A máis significativa foi a de non plantar patacas durante un mínimo de dous anos nas zonas infestadas —As Pontes, A Pastoriza e Abadín—. Nas zonas tampón, que foron as restantes afectadas, tivéronse que aplicar tratamentos fitosanitarios durante a fase de tuberización do cultivo e antes da colleita, ademais de contar con inspeccións visuais e coa instalación de trampas específicas, tendo ademais prohibido sementar os tubérculos recollidos ata que a praga estivese erradicada.

Con estes dous factores, a IXP Pataca de Galicia pasou de ter rexistrados máis de 200 produtores entre nas zonas da Terra Chá e da Mariña, a contar con só catro, un dato rechamante que amosa un declive moi significativo.

Deses catro, un é Riveiro Ecolóxicos, unha explotación que xurdiu do seu hobby de plantar patacas e cebolas nunha propiedade de dúas hectáreas, "para sacar un extra a parte do meu traballo", explica o propietario, Óscar Riveiro, que hai catro anos tomaba a decisión de adicarse a isto "en exclusiva".

A día de hoxe conta con 15 hectáreas de patacas en ecolóxico, que reparte entre unha comercializadora "que me merca todos os anos", e os seus clientes habituais, "de toda a vida", ademais dalgún novo que aparece. As terras danlle entre 100 e 120 toneladas do tubérculo, un número que varía moito debido a que ao ser ecolóxico, non pode empregar produtos que non sexan naturais para coidalas e tratalas.

En canto aos tipos plantados, aos de agria e kennebec, que son os que emprega dende os inicios, sumou a jaerla, "unha pataca de cedo, que ten un ciclo moi curto e sae antes que as outras", todas elas das súas terras da Ponte de Outeiro, pertencente a Castro de Rei.

A tradición pataqueira tamén se nota nas empresas do sector, moitas con sede en lugares de gran presencia, como é Vilalba. Neste concello atópase, entre outras, Patacas Castelo, unha empresa familiar que xurdiu dende abaixo coa avoa das actuais donas, que as vendía nun pequeno camión.

"Despois, foi meu pai, Pedro Castelo, quen fundou a empresa e vendía patacas envasadas, todas no mesmo formato", explica Margarita Castelo, socia administradora. Nestes comezos, e ata 1990, o produto era maioritariamente chairego, "de moi boa calidade e moi coñecido e demandado por esa razón", apunta, á vez que especifica que as variedades comercializadas eran sempre "baraka, kennebec e cazona", esta última xa "desaparecendo, cando era de moi boa calidade".

Actualmente a situación cambiou, e o produto da empresa é maioritariamente de España, e tamén algún doutros países como Francia, Holanda, Bélxica ou Exipto, vendendo cada ano sobre unhas 7.000 toneladas.

Snak

A todas as elaboracións que se poden facer coa pataca súmase outra que, aínda sendo ben simple, é toda unha sensación como aperitivo, e mesmo como guarnición cando hai que xantar ás presas e non queres renunciar ao sabor das patacas fritas. Son do máis común en bares, festas de aniversario infantís, á hora de ver algo na tele ou de quedar cos achegados para picar algo...

As patacas de bolsa son un snack sinxelo e saboroso a base de patacas, aceite e sal, nin máis nin menos. E si, como non podía ser doutra maneira, tamén hai quen as fai en terras chairegas, seguindo coa tradición pataqueira que caracteriza a comarca.

Patatotas pode atoparse en moitos supermercados da comunidade, e tamén nalgúns de fóra dela, e ten a súa fabrica no polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea. Alí están as súas catro tixolas "en las que cogen, en cada una, 400 litros de aceite de girasol, en el que se fríen las patatas", explica un dos fundadores, Javier Viaño. Pero nos seus inicios, alá polo ano 1999, era unha a encargada de facer toda a produción.

"La empresa nació de un grupo de tres amigos que vio en las patatas fritas de bolsa una gran oportunidad, ya que solo había dos fábricas en todo Galicia"

"La empresa nació de un grupo de tres amigos — Javier, o seu irmán Jacobo e Diego Rodríguez— que vio en las patatas fritas de bolsa una gran oportunidad, ya que solo había dos fábricas en todo Galicia", explica o fundador sobre o punto de partida dun camiño que comezaba con dous furgóns que ían polos locais de hostalaría ofrecendo patacas para a cortesía coa bebida, un dos seus principais mercados aínda a día de hoxe.

Ademais, dende 2004 outra vía é a venda a Gadisa e a Vegalsa, igual que os distribuidores. Ao ano, Patatotas vende un total de 300.000 quilos de patacas fritas, o que vén sendo unha tonelada e media de pataca en crú.

A variedade empregada é a agria, debido "a que tiene la carne muy amarilla, es muy seca, se fríe bien y tiene mucho sabor y calidad", explica Javier, que engade que en xuño, xullo e agosto, a materia prima é de Cartagena "porque aquí en esa época no hay", e resto dos meses é toda galega, sobre todo da comarca ourensá da Limia.

Á hora de comercializalas, hai dúas variedades, feitas ambas coa receita tradicional, as patacas normais e as picantes, estas últimas cun ingrediente engadido, o pimentón.