A Pastoriza rehabilita cinco antiguas viviendas de maestros para alquilar

El Concello de A Pastoriza inició el proceso de licitación para proceder a la contratación de las obras para la rehabilitación de cinco antiguas viviendas de maestros en las parroquias de Bretoña, Crecente y Álvare y posteriormente ofrecerlas en régimen de alquiler a personas o familias que estén interesadas en asentarse en el municipio.

El presupuesto para esta actuación asciende a algo más de 232.000 euros, que financiará en un 80% el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a través de una subvención de 185.850 euros. El 20% restante, alrededor de 46.500 euros, lo aportará el Concello.

El acuerdo entre ambas instituciones fue posible después de la firma de un convenio, con unas cláusulas aprobadas previamente por el pleno y en la Consellería de Vivenda, por el que el Concello se compromete ante el IGVS a promover el arreglo y el alquiler de estos inmuebles.

"Temos moitísima demanda de vivendas no concello, sobre todo para alugar. Nos núcleos da Pastoriza e de Bretoña non hai nada e hai xente que vén traballar e non atopa vivenda", explica la teniente de alcalde, Elva Carreira, que ve en esta propuesta "unha iniciativa estupenda para fixar poboación e ofrecer unha vivenda en boas condicións de habitabilidade, ademais de poñer en valor e darlle uso a uns edificios".

Carreira explicó que se ejecutarán los mismos trabajos en todas las antiguas viviendas de maestros, una en la casa escuela de Bretoña, dos en la de Crecente y dos en la de Álvare. Todas ellas contarán con dos habitaciones, cocina, salón-comedor, baño y tendedero.

En cuanto a las obras, se hará una demolición interior para tener un mejor aprovechamiento de los espacios y mejorar la habitabilidad, se reformarán la instalación eléctrica y el saneamiento, se aislará la fachada mediante trasdosados y tabiquería y se renovará toda la carpintería interior y alicatados. En cuanto a los suelos, en el baño y la cocina se colocará plaqueta gres y en el resto tarima. Se pintará todo el interior y, en el caso de la de Bretoña, también el exterior.

El arreglo del piso de la casa escuela britoniense, de 72 metros cuadrados útiles, tiene un coste de 46.000 euros. Los pisos de Álvare, de la misma superficie, tienen un presupuesto de 40.800 euros cada uno y los de Crecente, de 50 metros cuadrados útiles, de casi 38.400 euros cada uno.

OTROS PROYECTOS. Carreira avanzó que tienen el compromiso de tener listas estas obras dentro de este año. Así, estos cinco pisos reformados se unirán al que ya está arreglado en la casa escuela de Bretoña, cuya rehabilitación se realizó con fondos del plan único de la Diputación de Lugo.

"A idea é poder seguir optando ás axudas do IGVS e continuar amañando outras vivendas de mestres porque realmente fan falta. Algunhas doutras parroquias están ocupadas, pero son poucas e o resto non cumplen os requisitos de habitabilidade. Por iso non se puideron aceptar peticións de moita xente que ten interese nelas e nolas demandaron", aseguró.