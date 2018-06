A Pastoriza dispondrá a finales del mes de julio de una pista de pádel cubierta

A Pastoriza contará a finales del próximo mes de julio con una pista de pádel cubierta, una instalación que se está construyendo "ao carón do pavillón da Pastoriza e no entorno do colexio O Salvador", según explicó la teniente de alcalde, Elva Carreira, quien confirmó que esta ubicación permitirá "aproveitar unha das paredes e a conexión eléctrica".

En las próximas semanas se instalará una pista de panel sandwich de acero aislante. "Tamén se colocarán paneis traslúcidos, un peche perimetral e unha porta de acceso á instalación", avanza Carreira, quien confirma que esta pista permitirá ofertar el próximo curso una nueva disciplina deportiva en las escuelas municipales pastoricenses.

Centrados en mejorar otras instalaciones de uso deportivo, el gobierno local ha comenzado también otros trabajos en los dos pabellones municipales.

En el de Bretoña, se están adecuando los baños de los vestuarios a la normativa actual y en el de Pastoriza, tratarán de solucionar un problema de filtraciones con la renovación de los canalones "que dende a súa construción nunca foron substituídos".

Para todos estos trabajos se han destinado 92.000 euros, gracias a un convenio de colaboración entre el Concello y la Diputación.