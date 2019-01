A Pastoriza contará con un sistema de geolocalización para emergencias

A PASTORIZA. El Concello de A Pastoriza e Isocrona trabajan en la puesta en marcha de un sistema de geolocalización de las viviendas y cualquier otro punto de interés del municipio, que estará a disposición de los servicios de emergencias para agilizar sus tiempos de respuesta ante cualquier incidencia.

"Un dos grandes problemas á hora de ir á zona rural é localizar as casas e os lugares, despois dunha serie de malas experiencias no noso traballo, pensamos en como era posible que, cos avances que hai ao noso alcance, non sexa posible atopar sen erros a casa dun veciño", explica Juan Carlos Castro, técnico del 061 que está detrás del proyecto Isocrona.

Partiendo de esa idea entró en el espacio coworking del Igape y la Escola de Organización Industrial (EOI) y empezó a desarrollar una idea que en 2017 se convirtió en una realidad, una aplicación para dispositivos móviles que geolocaliza cualquier punto que se considera pertinente en el territorio de un municipio y marca además la ruta más rápida para llegar a él, teniendo en cuenta el tipo de vehículo que hará el desplazamiento.

Se trata de una aplicación privada, que pueden descargar bomberos, fuerzas de seguridad o servicios médicos, en la que cada vivienda está identificada con el nombre con el que se la conoce popularmente, y en la que se utilizan códigos de colores para diferenciar casas, explotaciones, negocios, edificios comuntarios, patrimonio, puntos de carga de agua o cualquier otro punto de interés. Para dicha localización se parte de Google Maps "adaptándoo ás nosas necesidades, porque é un sistema gratuíto, aberto e se pode consultar en todos os teléfonos", explica Castro.

La idea es que cada concello contrate el servicio, para que desde Isocrona se realice el trabajo de campo -puede revisarse y actualizarse en cualquier momento- y se recojan los datos necesarios para que la aplicación sea operativa en ese territorio.

Y eso es lo que ha hecho el Concello de A Pastoriza: "É un servizo moi necesario para os veciños, pois calquera de nós, no momento máis inesperado, o pode necesitar, e a miña función é buscar sempre o mellor benestar para os veciños", apunta el alcalde, Primitivo Iglesias, que espera presentar en breve este nuevo servicio de forma pública.

El sistema del que dispondrá en breve A Pastoriza ya está operativo en el municipio de Mondoñedo, donde se implantó como experiencia piloto, y en O Valadouro, y está en proyecto también en Xove.