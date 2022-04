A Pastoriza acondicionará la escuela de Reigosa para dos nuevas viviendas sociales

El Concello de A Pastoriza rehabilitará las dos antiguas viviendas de los maestros de la escuela de Reigosa para destinarlas a alquiler social, sumándose así a las ya acondicionadas en las escuelas de Bretoña, Álvare y Crecente, lo que supondrá contar con siete inmuebles para este fin en el municipio.

Para ello, el gobierno local pastoricense se ha acogido a la línea de ayudas de la Xunta para rehabilitar edificios de titularidad pública para destinarlos a alquiler social con las características de las viviendas de promoción pública. Así, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de aprobar la concesión de una ayuda de 77.600 euros para este fin, que se suma a la inversión de la Xunta de 184.000 en las cinco viviendas acondicionadas en 2020: una en la antigua escuela unitaria de Bretoña y dos en las de Crecente y Álvare.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, visitó ayer estas instalaciones acompañado por el alcalde de A Pastoriza, Primitivo Iglesias, la teniente de alcalde y responsable del área de vivienda, Elva Carreira, y el edil popular José Bouso. Carreira explicó que se llevó a cabo una "renovación integral do interior de todas as vivendas e tamén o pintado do exterior", que se realizó "un cambio estrutural en relación ao que había anteriormente" y se instaló el equipamiento de las cocinas.

Primitivo Iglesias por su parte recordó que la parte de abajo de estos edificios, "o que correspondía á escola, está rehabilitada para centros sociais" y afirmó que en el municipio "hai unha demanda de vivenda importante, de todo tipo, pero moi forte de traballadores que están nas explotacións gandeiras e non hai vivenda dispoñible para alugar".

La subvención para rehabilitar las viviendas en Reigosa corresponde a la nueva convocatoria de la Xunta, cuyo plazo de solicitud se cierra el 1 de junio y que cuenta con un presupuesto de 630.000 euros para la anualidad de 2022 y de 1.470.000 euros para la del año 2023.

El Gobierno gallego aportó en los últimos tres años 950.600 euros a once concellos lucenses para el arreglo de 26 inmuebles de titularidad municipal. Además de las de A Pastoriza, en el 2020 se incorporaron a la oferta de alquiler dos casas en Trabada y una en Baralla, Begonte, Sober y Mondoñedo. En la convocatoria de 2021, para proyectos que se pueden finalizar este año, se otorgaron ayudas para cinco viviendas en Sarria, dos en Paradela y A Fonsagrada y una en Alfoz, Mondoñedo, O Corgo y Sober.

El Concello prepara las bases

El Concello de A Pastoriza se encuentra actualmente elaborando las bases para el baremo que se debe aplicar para la adjudicación de estas viviendas de alquiler social, tal y como señaló Elva Carreira.



Listado

"Estase elaborando en base a un modelo que xa tiña a Consellería de Vivenda e en breve abriremos o prazo de inscrición para optar a elas", indicó la teniente de alcalde, que añadió que los precios de alquiler ya vienen establecidos desde la consellería.