A Pastoriza e Abadín únense para revalorizar a Aquilino Iglesia Alvariño

A casa do concello da Pastoriza acolleu onte unha xuntanza na que participaron os alcaldes deste municipio e do de Abadín, Primitivo Iglesias e José María López Rancaño, xunto con Mero Iglesias, Xulio Xiz, Alfonso Blanco e Fernando Villapol, e o edil pastoricense Tino Fernández, para promover unha festa da poesía con base en Fonmiñá en cuxa primeira edición se quere revalorizar a figura do poeta Aquilino Iglesia Alvariño, natural da parroquia abadinesa de Seivane de Vilarente.

"A súa obra ten moito que ver co Miño e coa Pastoriza, está chea de referencias", detallou Iglesias para avalar a idoneidade do poeta como primeiro homenaxeado nunha proposta cultural á que os implicados, que formaron unha comisión para organizar os actos, queren darlle continuidade.

"Temos que sentirnos orgullosos e reivindicar o noso patrimonio cultural e paisaxístico e sobre todo as nosas tradicións, que son moitas e se están esquecendo", asegurou o rexedor da Pastoriza, que tamén destacou que a lagoa de Fonmiñá "ten que ser un núcleo de atracción turística", ao que se espera que contribúa o novo Centro de Interpretación do Alto Miño que está a habilitar a Confederación Hidrográfica Miño Sil.

Pola súa banda, Mero Iglesias detallou que a data escollida para promover esta primera xuntanza cultural sería no mes de maio, para facela coincidir coa visita a España de Xaime Iglesia Ferreiro, fillo de Aquilino afincado en Alemaña, e co que xa se mantiveron contactos tamén para abordar a posibilidade de editar as obras completas do autor. A publicación, na que se queren incluír tamén textos inéditos, non estaría rematada para esta edición, senón que se comezará a elaborar coa idea de publicala de cara ao 2024.

O que si se quere materializar para esta primeira festa é unha figura conmemorativa, inspirada na estatua do Neptuno que deseñou Fernando Villapol para Fonmiñá en 2020. Farase unha réplica desta, duns 25 centímetros, en cerámica que servirá como agasallo e na que se recollerá o mesmo texto que na escultura, o poema "Miño, pastor de ríos".

Música, poesía e xantar popular

O programa de actos desta primeira festa poética, a falta de concretarse, contará con actuacións musicais, recitais poéticos e un xantar de irmandade.



Noriega Varela

A lembranza de Iglesia Alvariño é o primeiro paso dun proxecto máis amplo, no que se buscará darlle visibilidade e pór en valor outros autores. Así, xa se barallou a Antonio Noriega Varela para unha segunda edición.



Escola mindoniense

A nova comisión puxo de manifesto a relevancia da Escola Poética Mindoniense á que pertencían ambos escritores e na que figuran máis dunha vintena de autores, algúns descoñecidos malia a calidade da súa obra.



Paseo

Outra das propostas é construír un paseo literario con fitos que recollan poemas.