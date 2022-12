Tras os pasos de Juan Pardo

O vilalbés Iván Edrosa regresa á televisión co programa O sucesor de Juan Pardo, un novo programa televisivo que se emitirá este domingo 25 de decembro ás 22.00 horas e que é unha emotiva homenaxe ao histórico cantautor galego.

Edrosa, que estivo hai uns meses no ‘Bamboleo’, agora participará no novo talent show da TVG, onde loitará por ser o «sucesor» de Juan Pardo con outros tres concursantes. O espectáculo contará tamén coa aparición dalgúns recoñecidos personaxes, como Xosé Manuel Piñeiro ou Lys Pardo, filla do cantante, que tamén farán unha intervención musical.

Se algo lle sobra a Iván Edrosa é talento, o que a bo seguro volverá demostrar nesta nova aventura nos platós, logo dunha longa tempada afastado das cámaras. Fai uns anos, dicidiu apartarse da televisión e das orquestas para centrarse na súa escola de danza en Vilalba, Edrodance. Atrás quedou o seu paso polo Luar como recanteiro no ano 2017, a súa participación no ‘Malo Será’ da TVG ou as súas inumerables noites de verbena enriba do escenario.

Porén, este ano volveu o vello Edrosa. Tras un merecido descanso, reapareceu con "máis forza ca nunca". A principios de ano, a orquesta ourensá Tattoo púxose en contacto co vilalbés para contar cos seus servizos. Sen pensalo moito regresou aos escenarios para entoar cancións por tódolos recunchos de Galicia.

A trepidante vida de cantante de orquesta non é algo que asuste a Iván, porque a súa vida é un non parar. Polas mañás, o artista traballa na hostalaría, botándolle unha man a súa nai no local familiar, o Puro Teatro, famoso polo seu raxo. Ao saír, diríxese á súa escola de danza, Edrodance, onde ten 100 alumnos e alumnas.

Iván Edrosa retomou este ano a súa actividade como cantante. Este verán estivo de xira ca orquesta Tattoo de Ourense

"Hai moita xente comprometida. A escola inclus, funciona como terapia para moita xente. Estou moi contento", confesa cun sorriso.

A pesar de que a pandemia do coronavirus foi especialmente dura para o seu proxecto persoal, Edrodance vive agora un momento doce. "Estivemos pechados os primeiros seis meses. Despois fun empezando pouquiño a pouco, con grupos reducidos e con horarios que se adaptaban ao toque de queda. Despois de dous anos parece que, por fin, repuntamos", di.

Baile latino, flamenco, sevillanas, tango ou salsa son algúns dos estilos nos que se centran Edrosa e as outras dúas profesoras da escola. O profesor quedou abraiado pola devoción que sinten moitas das alumnas polos estilos do sur de España. "Galegas co mono de Andalucía", sinala entre risas.

En canto ao seu estilo musical preferido, o vilalbés di que lle gusta "un pouquiño de todo", pero séntese especialmente "identificado ca música clásica" e confesa ser un "apaixonado dos boleros e da música latina". Curiosamente, un dos artistas co que lle buscan semellanza é con portorriqueño Marc Anthony, tanto polo físico como pola súa voz.

Coa mirada xa posta no futuro, Iván confirma que seguirá ligado dalgún xeito á televisión. "Volverei", asegura. Porque xa se sabe, alí onde un está cómodo, sempre adoita volver. Polo de agora, este Nadal poderase gozar da intervención do vilalbés no programa O sucesor de Juan Pardo. E, quen sabe? Pode que o legado do lendario cantautor continúe na capital da Terra Chá.