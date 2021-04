Unas obras en un paso en un regato en Pol enfrentan a Concello y CHMS

Unas obras sobre un paso sobre un regato en la parroquia polense de Gondel enfrenta al Concello y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) mientras los vecinos defienden la necesidad de actuar en el que es el único acceso a sus fincas.

"A ponte estaba fatal, era un perigo, había uns paus para pasar e en calquera momento ía haber un accidente", dicen Pablo González Ferreiro, Pablo González Carrín, Daniel Silva y Fernando Gómez, algunos de los vecinos afectados, que reconocen que presionaron al Concello para hacer la obra "porque era unha necesidade".

Tras una denuncia, que desde el Concello aseguran desconocer quién presentó, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil impuso una sanción inicial de algo más de 2.000 euros al Concello de Pol por "ocupación, sin autorización administrativa previa del organismo de cuenca, del cauce del rego de Regueira mediante una obra de paso, causando daños al dominio público hidráulico". Además de la sanción por una "infracción leve" la entidad exigía al Concello "retirar las obras sobre el cauce, así como las de reparación de la pista de tierra".

Una vez pasado el plazo, y debido a que no se llevó a cabo la reposición del paso, desde la CHMS impusieron a la administración local una multa de 240 euros, que el Concello no baraja pagar "a non ser que nos mande un xuíz".

"É un camiño público e había unha urxencia", indica el regidor de Pol, Lino Rodríguez, que asegura que no se ocasionaron destrozos y que se mantuvo intacto el caneiro existente en la zona. "Os veciños piden que non se lle toque, non hai que perder o sentido común", expresó el alcalde, que invita a la Confederación a "preocuparse de limpar os cauces e non de sancionar".