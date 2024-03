Con paso firme y el balón en el pie

Lucía Santos Abad tiene nueve años y apenas unos meses de experiencia sobre el césped de un campo de fútbol. Pero en esta corta trayectoria ya tiene dos fechas importantes que recordará toda su vida y que, además, forman parte de la historia de la SD Guitiriz.

El pasado 17 de diciembre marcó su primer gol. El quinto de su equipo, el alevín del club guitiricense, ante la SD Pol, pero el primero de una futbolista femenina en la entidad, un hito que no pasó desapercibido para la directiva.

Por ello, desde el club quisieron rendirle un especial homenaje en el siguiente partido como local del primer equipo. Y así llegó la segunda fecha especial para Lucía: el 21 de enero. Una jornada en la que fue protagonista en un pasillo con los jugadores del Guitiriz y los del Xove Lago; unas palabras de la alcaldesa, Marisol Morandeira, quien le entregó además un trofeo conmemorativo, y como autora del saque de honor.

Noa Díaz, Lucía Santos y Uxía Pérez, del equipo alevín de la SD Guitiriz, en las gradas del Suso Cruz. M.ROCA

"Lucía abre un ilusionante camiño que nos convida a soñar con futuras xeracións de xogadoras defendendo o noso escudo", afirmaron desde la SD Guitiriz. Un sentimiento que seguro comparten en otros tres clubs de fútbol de la zona que cuentan entre las filas de su cantera con otras once jugadoras en equipos mixtos.

Pese a ser benjamín de segundo año, Lucía juega en el equipo alevín de la SD Guitiriz al no haber de su categoría. Allí coincide con Uxía Pérez, natural de Teixeiro y que afronta su primera temporada en el club chairego tras jugar al fútbol sala y al fútbol campo en Curtis. "Seguro que hai bastantes nenas que xogan ao fútbol, pero ningunha porteira", apunta orgullosa sobre su posición.

Las dos alevines no son las únicas féminas que pisan el césped del Suso Cruz, ya que también está Noa Díaz, que con solo doce años juega en el equipo cadete, donde también está su hermano Diego. Su "pasión" por el fútbol, en el que se inició con ocho años, tuvo como recompensa hace unas semanas ser convocada por primera vez para varios entrenamientos con la selección provincial sub-14.

También disfrutaron de esta experiencia dos jugadoras del CD Castro —que con cuatro futbolistas femeninas es el club de la comarca que más niñas tiene inscritas—, Noelia Novo y Sarai Rodríguez, ambas del conjunto alevín y que participaron con la selección sub-11 de Lugo en el campeonato Gallego de selecciones comarcales.

Para Noelia, a quien le gusta el fútbol desde siempre, esta es su segunda campaña en este deporte, en el que su compañera Sarai empezó en esta, compaginando con el fútbol sala en A Pastoriza, de donde es y donde entrena desde hace cinco años. "Me gustan los dos, pero de pequeña mi madre me llevaba a ver a mi primo a jugar al fútbol y me gustaba ver los partidos y el campo", explica.

A ellas se unen Sandra Méndez, del equipo infantil, y Érica López, del prebenjamín, aunque una auténtica veterana, porque empezó a entrenar con solo cuatro años. "Porque vén seu irmán. Démoslle a oportunidade de facer o deporte que quixese e quere fútbol. De feito, tira máis ela por este deporte que seu irmán", afirma la madre de Érica.

Nuevos equipos

La SD Pol inició esta temporada su proyecto de fútbol 8, con un equipo benjamín y otro alevín. En este último cuenta con dos jugadoras, Belén Pin y Antía Souto. Ambas explican que les gusta mucho este deporte, aunque antes solo lo habían practicado a nivel de colegio, y que tras pensárselo se animaron a inscribirse en el club polense, donde están viviendo una experiencia "muy buena". De la misma manera califican su relación con el resto de compañeros, aunque reconocen que tenerse una a la otra dentro del equipo es un plus.

Antía Souto y Belén Pin, de la SD Pol. EP

De cara al futuro, Belén apunta que le gustaría "seguir siendo jugadora" y, además, formarse "también como entrenadora y árbitra", mientras que Antía, que también estuvo con Noelia y Sarai en la selección sub-11 de Lugo en el Gallego, solo piensa en "seguir xogando e desfrutando deste deporte".

Más trayectoria tiene la cantera del Rácing Vilalbés, club con más de 90 años de historia. En ella se encuentran actualmente tres jugadoras, dos en el equipo alevín B y una en el benjamín B.

María José Otero es la que lleva más tiempo en el club, cuatro años. "Animoume meu pai", explica, al tiempo que añade que, tras probar con el fútbol sala, se queda con el fútbol campo, que le gusta "moitísimo".

Su compañera de equipo es Paula Veiga, alevín de primer año que empezó en esta temporada, mientras que Lucía Rey, benjamín de segundo año, afronta su tercera campaña después de que su hermano la animara a inscribirse.

Las doce tienen ídolos muy variados, desde los venerados Messi, Vinicius o Cristiano Ronaldo, pasando por los hermanos Williams o el compostelano Hugo Rama, sin olvidarse de las campeonas del mundo, como Tere Abelleira, Alexia Putellas o Aitana Bonmartí, entre otras, a las que ven como referentes para que otras niñas se animen a practicar fútbol como ellas, mientras sueñan con que algún día, en sus clubs, nazca un equipo femenino.

Equipos femeninos