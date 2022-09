El alto de A Gañidoira fue, como cada año, la casa de la Feira do Poldro e do Gando do Monte, que celebró este domingo su trigésimo cuarta edición, a pesar de la meteorología, que por momentos amenazó con aguar la fiesta, que no paró ni ante la llegada de lluvia, con actividades desde las diez de la mañana hasta pasadas las siete de la tarde.

El evento volvió además a su hoja de ruta habitual tras la edición pasada marcada por la pandemia, en la que no se pudo celebrar todas las actividades características de la jornada. Ayer, en cambio, las restricciones desaparecieron para dar paso a las habituales carreras, degustaciones y demás iniciativas, con la multitud de nuevo en primer plano, siendo partícipe y dejándose notar.

Un momento de la talla. D. CENDÁN

El pistoletazo de salida lo dio la apertura de la feria de ganado, seguida de la calificación de la misma por parte del jurado, para entregar premios a los mejores ejemplares en distintas categorías, repartiéndose 4.000 euros.

Los ganadores fueron Juan José Penabad, en mejor caballo de cría y mejor lote caballar; Manuel Ramudo, en semental bovino, mejor vaca y cría bovina; Alejos Doval, por su lote de bovino; Ganadería Porto, mejor semental equino, y Estefan Doval, por la mejor yegua. Además, Manuel Ramudo y Manuel Capón empataron en el primer puesto en el apartado de mayor número de cabezas de ganado, con 51 ejemplares cada uno.

La carrera. D.C.

La jornada se completó con una exposición de cantería tradicional, el concurso morfológico de la Asociación de criadores do cabalo de Pura Raza Galega (Puraga) y una exhibición de escultura en madera con motosierra, una actividad que congregó a mucho público. "É toda unha experiencia ver como fai unha cabeza de cabalo partindo dun tronco de madeira", decía Ramón, vecino de la zona.

También se recuperó la desgustación de la hamburguesa Gañidoira, que, como explicó la organización, consistía en "carne de poldro 100% raza autóctona, cebola caramelizada, pan de espelta, maionesa de soia, queixo de San Simón e xamón de porco celta, para poñer en valor a gastronomía da Terra Chá cociñando con produtos de proximidade".

Un momento de la feria. D.C.

A partir de las 13.00 horas ya empezaron las carreras con las dos de caballo marchador gallego, ambas organizadas por Puraga. "Estas competicións axudan a poñer en valor a raza autóctona galega e dana a coñecer, algo moi importante nestes eventos", explicaban los organizadores, que también apuntaban curiosidades de los caballos y de sus accesorios durante el transcurso del evento.

Por la tarde, a las 16.00, empezó la carrera a cargo de la asociación Atila, que dio paso, una hora más tarde, a la competición federada Jockey Club, última actividad de la velada, que se cerró con la entrega de premios a las 19.00 horas.