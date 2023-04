Una pasión compartida

La fama del rugby es de sobra conocida por todos. Violencia, agresividad o rudeza son tres de los adjetivos más empleados fuera de las esferas deportivas para referirse a este deporte de equipo que, para la sociedad, va más de batallas que de partidos.

Cuando las pontesas Paula y Lucía Vilaboy llegaron del colegio con un papel para firmar que les daba permiso, o no, para participar en una actividad en la que los escolares probarían el rugby, Raquel Castro, madre de las pequeñas, lo tuvo claro, viendo el deporte del que se trataba. Sus hijas no iban a participar, por "medo de pasase algo malo ou as mancasen".

Las gemelas se quedaron en la grada ese día. Pero a la segunda fue la vencida. Con el paso del tiempo, el rugby volvió a llamar a su puerta de la misma manera. Otra actividad en el colegio. Paula y Lucía pidieron a su madre que esta vez aceptara, y Raquel, tras pensárselo, cedió, estampando su firma sobre el recuadro que permitía su asistencia.

Las pequeñas saltaron al campo con la ilusión de probar un deporte nuevo y de pasarlo bien con sus compañeros en una actividad diferente. No se imaginaban que ese día empezaría un camino en el que la pelota ovalada se convertiría en parte de su día a día y en sinónimo de diversión y felicidad.

Los inicios, en el CR Fendetestas de As Pontes, no fueron fáciles. Era un deporte nuevo, del que conocían muy poco antes de su experiencia con el centro educativo. Pero fue en ese momento en el que salieron a relucir el compañerismo y el "buen ambiente" del rugby, como ellas mismas explican.

"Al principio estábamos muy perdidas y no sabíamos hacer muchas cosas, como colocarnos en el campo o entender las jugadas", apunta Paula. Su hermana Lucía añade que lo que más miedo les daba en un primer momento eran "los placajes", dada además su complexión con respecto al resto de niños.

La dificultad inicial no fue un inconveniente para las pontesas, sino una motivación, acrecentada por la mejora que experimentaban tras cada entrenamiento y por la diversión de los mismos. A esto se le sumó empezar a entrenar con el Muralla RC, de Lugo, lo que supuso un gran cambio. "Pasamos de entrenar en un grupo de diez a hacerlo en uno de 25, y a placar contra personas en vez de contra sacos y escudos", cuentan las pequeñas, que indican que esto también les ayudó a "perder miedo".

Como el Fendetestas no tenía equipo de su categoría, Paula y Lucía empezaron a jugar con el club lucense, además de entrenar en la capital provincial. Más tarde, con la creación del equipo Unión do Norte, que aúna a jugadores del Fendestestas, del Muralla, del Capóns de Vilalba, y del Asterix de Viveiro, pasarían a formar parte de este, con el que disputan actualmente sus partidos. A la vez, con tan solo 16 años, entrenan con el equipo sénior del Fendetestas, algo que les ayudó "a mejorar y a seguir perdiendo miedo" con un grupo de personas "muy bueno que ayuda siempre en todo".

Además, su evolución, su calidad y sus ganas llevaron a las gemelas a recibir la llamada de la selección gallega, con la que jugaron ya en dos categorías, M-16 y M-18, en la que ya son habituales.

"No me esperaba para nada la llamada de la selección, fue una gran noticia para nosotras"

"No me esperaba para nada la llamada de la selección, fue una gran noticia para nosotras y es una experiencia que disfrutamos mucho", comenta Lucía. Su hermana, de acuerdo con ella, añade que compartir este logro y estas vivencias es algo "que está muy bien", y que es muy bonito el poder hacerlo "en familia".

De cara al futuro, a las pontesas les queda una temporada, la que viene, como jugadoras en el Unión do Norte, ya que después tendrán que dar el salto al rugby femenino, que ya les es familiar por la selección. El problema inicial es que hay muy pocos equipos en Galicia, pero esperan poder continuar haciendo lo que más les gusta, lo que depende también del destino al que las lleven los estudios, ya que el salto coincide con su paso a la universidad.

"El rugby femenino es distinto al mixto y nosotras nos sentimos más cómodas ya con la selección. Vamos más a por todas", explican ambas, algo que asegura también su madre, que apunta que se las ve "máis atrevidas coa selección galega".

ARBITRAJE. El rugby caló tan hondo en Lucía y en Paula que no se quedan solo con la faceta como jugadoras. A esta han añadido la de árbitras, un paso que les hace ver el deporte desde otra perspectiva y conocer reglas "que no tenía ni idea de que existían o de que eran de esa manera", explica Paula, a la vez que ríe.

"Fue raro tomar la decisión, no había árbitros en una concentración y nos lo ofrecieron. A partir de ahí empezamos, y aunque es difícil y por ahora vamos a partidos de niños pequeños, nos gusta", narran las gemelas, que ya se pueden considerar polifacéticas en su deporte favorito.

Esta faceta les ayuda además, como ellas mismas trasladan, a "tener más opciones para estar vinculadas al rugby", algo que es de suma importancia para las pontesas.