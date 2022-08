Coyote Pedal: pasión ciclista en Castro de Rei

Juntar deporte con el cuidado de la naturaleza y la promoción del patrimonio municipal es la idea con la que nacen muchas iniciativas deportivas, e incluso entidades, tal y como le pasó al Club Cicloturista Coyote Pedal, con sede en Castro de Rei, nacido hace cuatro años y que en este 2022 aspira a dar un gran paso adelante en su crecimiento.

Un grupo de amigos que llevaban ya varios años saliendo a andar en bicicleta de montaña decidió en 2018 constituir un club con la idea de hacer una ruta BTT por el municipio castrexo, "sobre todo pola zona da mina de arsénico, que funcionou moitos anos, e ao longo do río Azúmara, que é moi bonita", asegura el tesorero de la entidad, Iván Díaz.

La primera quedada se celebró en 2019 y contó con 50 participantes, pero la pandemia trastocó los planes para las siguientes

Y dicho y hecho. En 2019 organizaron una quedada que resultó ser un éxito, con 50 participantes que disfrutaron de la experiencia y animaron a los organizadores a repetirla. Sin embargo, la llegada de la pandemia del covid en 2020 trastocó los planes, pero de forma momentánea.

"En 2021 decidimos no último momento, uns 15 días antes, facer unha ruta pequena, para aproveitar que estivemos traballando para manter os sendeiros", explica Díaz sobre una convocatoria que volvió a reunir a medio centenar de amantes de los pedales.

La ruta, cuyo plazo de inscripción está abierto y en la que podrán participar hasta 100 aficionados, partirá a las 9.30 horas del teleclub de Bazar

Ante una respuesta tan buena, en el Coyote Pedal decidieron trabajar duro en los últimos meses para dar un paso adelante con su ruta, ampliando la inscripción hasta los 100 ciclistas. "Limitamos nos cen por tema de loxística. Somos partidarios de ter poucos participantes e atender ben á xente", explica Iván Díaz.

La convocatoria está prevista para el próximo 17 de septiembre, con salida a las 9.30 horas del teleclub de Bazar. Se trata de una ruta de 40 kilómetros y un desnivel acumulado de aproximadamente 1.100 metros, aunque la organización prevé configurar un recorrido alternativo "para os que cheguen máis cansos ao avituallamento" de unos 30 kilómetros y 700 metros de desnivel.

El recorrido tendrá un recorrido de unos 40 kilómetros, en los que "apenas toca o asfalto"

El plazo para inscribirse ya está abierto y los interesados pueden hacerlo en la página web championchipnorte.com. La cuota, de 18 euros, incluye un desayuno antes de salir, un regalo y la ruta con avituallamiento. Quien quiera puede quedarse a la comida de confraternidad posterior por doce euros más.

"Entendemos que é unha ruta apta para todos, non é de competición, nin cronometrada, nin puntuable, é pasalo ben. A nosa filosofía é que os que veñan coñezan o concello e aproveitar que temos estes sendeiros feitos", afirma el tesorero de la entidad, que destaca también que "máis do 90% do percorrido vai por sendeiros feitos a man e camiños, apenas toca o asfalto".

Pese a ser un club pequeño y de reciente creación, es muy habitual ver a alguno de sus miembros (normalmente un grupo de unos siete u ocho) participando en convocatorias cicloturistas de la zona, como la Ruta do Queixo de San Simón de Vilalba, la Quedada del BTT Lagoa de Cospeito o la Terras do Eume de As Pontes. También hay algunos valientes que incluso se atreven con citas tan duras como la subida a las Cuevas del Soplao.

Miembros del Coyote Pedal, participando en una ruta. EP

Proyectos

Apuesta por el senderismo

Otra de las iniciativas que tiene en mente poner en marcha este club chairego es la de organizar una ruta de senderismo, para aprovechar precisamente los senderos que ya tienen para la ruta BTT, centrándose en la zona a lo largo del río Azúmara. La idea les ronda desde el 2019 y prevén hacerla realidad este otoño. "La idea es seguir creciendo como club", asegura Iván Díaz.

Salidas puntuales

Los integrantes del Club Cicloturista Coyote Pedal se organizan entre sí para hacer salidas conjuntas, principalmente en bicicleta de montaña. Recientemente promovieron una ruta nocturna.

50 socios

Son con los que cuenta actualmente el club Coyote Pedal. La gran mayoría son de Castro de Rei, pero también hay integrantes que proceden de otros puntos de Galicia, como la Mariña o A Coruña.