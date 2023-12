Pasión por las carreras en Castro de Ribeiras de Lea

El ámbito deportivo en el municipio de Castro de Rei está viviendo toda una revolución de la mano de las integrantes del FSF Castro, cuyo primer equipo milita en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional, y del CD Castro, que regresó a Preferente Autonómica y cuenta con una estructura de categorías inferiores amplia y cada vez más asentada. Pero como dice el dicho, no hay dos sin tres, y este año nació una nueva entidad que pretende darle un impulso a la zona en el apartado del atletismo.

Esta es una disciplina que cuenta con mucho arraigo en la localidad de Castro de Ribeiras de Lea, donde durante muchos años existió el Club Veleiro Docampo, vinculado al centro educativo del mismo nombre. Poco a poco fue quedando en desuso, aunque se mantuvo durante una época a través de las escuelas deportivas municipales.

Ahora, de la mano de varias personas relacionadas con el deporte en la localidad, se le da el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto, el Club de Atletismo Castro, que está ultimando las gestiones para poder empezar de lleno con su actividad en el año que está a punto de comenzar.

"Queremos dinamizar o atletismo no concello, organizar quedadas para ir adestrar e, no periodo escolar, facer un grupo de adestramento para participar nas probas do Xogade ou noutros campionatos", explica Marcos Veiga, vicepresidente de un club en cuya directiva también están Carmen Tojo López, como presidenta; Luis Freire, como secretario; Josefina Fernández, como tesorera, y Javier Castro y Miguel Carreira, como vocales.

Por ahora, están pendientes de que la Federación Galega de Atletismo fije las nuevas cuotas para la mutua para 2024 y, a partir de ahí, establecer los precios para los carnés de socio e iniciar la campaña de captación.

En los planes de futuro de este nuevo club chairego están "buscar un adestrador" para que pueda dirigir clases y "organizar algunha carreira máis" en el municipio. "Agora está a popular, pero queremos facer outras, quizais un trail. Iremos vendo", indició Marcos Veiga.

Primera convocatoria

El próximo 14 de enero se celebrará la sexta edición de la carrera popular que organizan el Concello de Castro de Rei y la Federación Galega de Atletismo. En su preparación también están inmersos miembros del Club de Atletismo Castro. "Probablemente haberá xente que compita con roupa do club", avanzó el vicepresidente.

La prueba absoluta, que arrancará a las 10.15 horas de Castro de Rei, cuenta con 14,8 kilómetros de recorrido hasta la carballeira de Castro de Ribeiras de Lea. A partir de las 12.10 serán las carreras para los más pequeños, que se dividirán según edades para correr distintas distancias.

El plazo para inscribirse finaliza el 9 de enero. Toda la información de esta convocatoria se puede consultar en la página web www.carreirasgalegas.com.