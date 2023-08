De paseo a través dos tesouros de Pino

Unha vella cantiga que formaba parte do amplo repertorio que o desaparecido grupo Veria recompilaba da cospeitesa Josefa da Fraga oíase de novo estes días polas terras de Pino, recitada por José Manuel Pena Regueiro e entoada quedamente por Avelino, respectivamente guía e un dos ao redor de 40 participantes no roteiro circular polas cruces da parroquia que promovía a Asociación Recreativa e Cultural de San Martiño de Pino para dar a coñecer unha parte da riqueza patrimonial do lugar.

Facíano nunha parada ante a Cruz do Pino, cuxa historia está vencellada co antigo cantar. Cóntase que o monumento pétreo, integrado no peche dunha finca, foi colocado en lembranza dun veciño do lugar dos Currás, que acudía ao chamamento para facerlle fronte aos carlistas.

Cruz do Pino. C.PÉREZ

Era a cuarta parada dun percorrido que lles permitiu aos asistentes descubrir dez destes vellos elementos dos 13 que se conservan en Pino. Once están na parte de abaixo desta parroquia cospeitesa, zona pola que discorreu o itinerario de máis de sete quilómetros (a única que non se visitou foi a Cruz do Bouza, un elemento de ferro que lembra a un veciño ao que matou un touro), e as outras dúas na zona do Mato.

Dende a Cruz de Desecabo, próxima á área recreativa de Porto (onde partía e remataba a andaina) e que se di que lembra o enterramento dun bebé finado sen bautizar; ata a Cruz do Castro, en memoria dun veciño asasinado dunha pedrada por tres homes que o agardaban, José Manuel Pena, foi debullando as historias das dez cruces e do único cruceiro que se conserva en Pino, o da Casiña, broche de ouro deste percorrido que quería poñer en valor uns elementos que moitas veces pasan desapercibidos, mesmo cando se anda case a diario ao seu carón. Cada cal ten a súa motivación, aínda que moitas desas razóns concretas se foron perdendo co inexorable paso do tempo.

Saída dende área recreativa de Pino da Ruta das Cruces. C.PÉREZ

Cristianizar lugares de culto pagáns ou santificar encrucilladas, indicar camiños sacramentais polos que se levaban os defuntos (marcaban as paradas para rezar responsos), lembrar mortes ou traxedias, amosar a devoción dalgún veciño ou ser parte dun viacrucis son as explicacións máis habituais para a colocación dunha cruz ou dun cruceiro (diferéncianse en que a primeira non ten imaxes e o segundo adoita ter máis monumentalidade), tal e como explicaba Pena ao comezo da andaina, na que contou tamén coa axuda de Mario Saavedra, autor de diferentes publicacións e integrante do Proxecto Carboeira.

Parada no Cruceiro da Casiña, o único de Pino. C.PÉREZ

A pedra é o material fundamental empregado para facer as cruces de Pino, aínda que tamén as hai de ferro (visitouse a de Fuso) e, malia que xa non se conservan, tamén se sabe da existencia de varias de madeira (por exemplo, as de Gayoso ou de Fontiñas).

As dez cruces polas que pasa a ruta

Cruz de Desecabo

Localizada no lugar homónimo, nun peche ao pé da estrada, é de pedra e dise que lembra o enterramento dun bebé que morrera antes de ser bautizado —antigamente, non se permitía que recibisen sepultura nos camposantos—.



Cruz de Bernaldo

A súa curiosa forma, única na parroquia, semella lembrar a cruz templaria. De pedra, sitúase no peche dunha casa, cuxo morador foi quen advertiu a Pena da súa existencia.



Cruz do Fuso

De ferro, está no peche da gran finca dunha casa.



Cruz do Pino

Dise que os carlistas mataron naquel lugar a un veciño do Currás que se dispoñía a facerlles fronte. É de pedra, ten tres cruces gravadas e atópase no peche da mesma finca que a do Fuso, bastante separada.



Cruz de Guldeiros

A orixinal, ao pé da estrada, desapareceu e o dono da casa próxima fixo outra de cemento, integrándoa no peche do recinto da vivenda.



Cruz da Costa

A xente da zona conta que desapareceu unha semana para logo volver aparecer no mesmo lugar. Atópase no valado que define un camiño que levaba a igrexa, polo que se cre que marca un dos puntos de parada das comitivas fúnebres nos enterros.



Cruz de Riguera

Estaba nunha encrucillada, aínda que hoxe está integrada nunha finca privada. De grandes dimensións, ten unha inscrición que di que a fixo Pascual López en 1850.



Cruz das Míllaras

De pedra e grandes dimensións, está en Broz e recibe o nome das fincas da zona.



Cruz de Broz

En lembranza de dous nenos finados dunha casa próxima.



Cruz do Castro

Os Corredoiras de San Xurxo fixérona a petición dun fillo de Ángel González Garrido, que quixo lembrar así a seu pai, asasinado dunha pedrada hai máis dun século por tres homes que o esperaban cando volvía da feira de Vilalba.

Ademais das cruces, cuxos relatos foron completando os participantes con datos da tradición oral, o percorrido tamén pasou pola Capela da Virxe das Dolores de Guldeiros, rodeada de lendas e de tradicións; polo Castro de Vicente, do que só se conserva un dos seus dous fosos; ou pola igrexa parroquial, reconstruída tras sufrir importantes danos co Hortensia, e o cemiterio, que se cambiou de sitio para un lugar no monte onde estaba enterrada unha veciña á que se lle negou un enterro relixioso e así acabou por ser a primeira defunta do novo camposanto. "Xustiza divina", que dirían algúns dos presentes.

Visita á igrexa de Pino. C.PÉREZ

Tamén os máis de 40 participantes da seguinte saída, centrada nas fontes, contou con paradas engadidas, coma a visita obrigada ao gran emblema da parroquia, a Torre de Caldaloba, ou á Capela de San Roque, ampliada coas achegas de Cuba (un emigrante bautizado nela mandou candelabros feitos por el en 1914) e logo restaurada en 2007. Esta, cumprindo coa tradición cristiá, conta cunha fonte homónima que foi rehabilitada "con todo o cariño" por Manuel Domínguez, como el mesmo dixo.

Pena Regueiro lembraba que os templos, para que os fieis se purificasen antes de entrar nun lugar sagrado, adoitaban contar con fontes próximas, que logo se irían substituíndo por pías na porta. En Pino era así, pois tamén as hai preto da igrexa (Fonte do Co), da capela das Dolores (Fonte de Gulpilleira) e da de San Isidro.

Participantes na Ruta das Fontes, na fonte de San Roque. CPÉREZ

Entre o incontable número de mananciais existentes na parroquia, a de San Roque foi unha das sete fontes escollidas para ir dando conta dos antigos usos destas. O primordial era beber as persoas, e tamén os animais, e logo as augas sobrantes servían para habilitar lavadoiros próximos, para uso doméstico ou para regar os prados.

A evolución na maneira de aproveitar as augas, coa creación dos pozos particulares ou das traídas, fixo que fosen quedando en desuso. Algunhas secaron, outras apenas se sabe onde estaban ou resulta difícil acceder a elas, pero aínda quedan unhas poucas ben dispostas para refrescarse nunha calorosa tarde de verán.

Unha terra chea de fontes: 7 exemplos

Fonte da Abaladoira

Nome tradicional dun manancial natural, sen obra, tamén coñecido como fonte do Culaso, pola casa próxima. Dela bebían os veciños e as vacas.



Fonte de San Roque

Asociada á capela homónima, rehabilitouna Manuel Domínguez entre os anos 2018 e 2019 por iniciativa da comunidade de montes veciñais Corva, que ademais compraba a finca próxima para facilitar os traballos. Antigamente tamén tiña un lavadoiro, do que se conservan restos.



Fonte do Conde

Pozo localizado no barrio do Mato.



Fonte do Sapo

Os octoxenarios da volta chámanlle así, poida que pola presenza de anfibios nun lugar que tamén se coñece como Fonte do Liñar, posto que antes se sementaba liño alí.



Fonte dos Reás

É o gran manancial non só de Pino, senón do municipio, pois del bebe a captación municipal que leva auga a varias parroquias. Nunca seca e conta cun lavadoiro restaurado polo Concello hai pouco.



Fonte do Canavello

Atópase na Modia, próxima a unha casa que leva ese nome. Usábase para beber a xente e o gando.



Fonte da Rías

Na Rabadá, había unha casa antigamente onde a muller recibía ese nome, igual que a zona.

Cruces e fontes son dous exemplos da "importancia e do valor do patrimonio rural", unha riqueza artística, cultural, etnográfica histórica e natural presente na parroquia de Pino, igual que no resto do municipio cospeités ou da comarca.

Da relevancia da súa conservación e valorización, sobre todo porque de moita da información non hai rexistro escrito ou audiovisual e só se conserva a través da tradición oral (co risco que iso conleva de que se perda), deu conta José Manuel Pena, que precisamente por axudar á súa preservación está a elaborar un libro (a comunidade de montes veciñais en man común Corva apoiará a publicación para distribuílo despois entre a veciñanza) que deixe constancia do moito patrimonio co que conta San Martiño de Pino.