A Chaira | Paseo dos Soños de Vilalba

Está en Vilalba, na capital da comarca chairega, á beira do río Madalena, pero a súa esencia non entende de lindes nin de marcos, de igual maneira que o río ao que acompaña segue o seu camiño e a creatividade á que lle rende tributo non ten fronteiras. O Paseo dos Soños, e cada un dos seus 17 Hectómetros Literarios, chegan a onde quen o percorra queira que cheguen, igual que "a Terra Chá chega case á Muralla de Lugo".

E seguindo esa lóxica que manifestaba Manuel María e secundaba o coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, a ninguén lle pode estrañar que fose un lugués, Paco Martín, quen inaugurase esa iniciativa cultural, social, natural e reivindicativa que nacía en 2006 da man de Xermolos e da Irmandade Manuel María.

Fernández Paz, ante o seu monolito. AEP

Á beira do Madalena e ao pé do Muíño do Rañego, o creador do inesquecible Lamote descubría unha pedra, o primeiro Hectómetro Literario, do que hai anos recoñecía sentirse "orgulloso", e recibía verbas de agarimo de Valentín Arias, Fina Casalderrey, Xavier Senín e David Otero.

Memoria da Chaira Enteira

Este último lembra que inicialmente a iniciativa, que tivo sempre o apoio do Concello de Vilalba e da súa veciñanza, ía levar o nome de Memoria da Chaira Enteira, mais ao final sería Manuel María quen definirá o que quedou, seguindo a súa idea de que "hai que liberar os soños da gaiola".

Os canteiros Ramón Villar e Valdi, con Dario Xohán Cabana ao carón do seu monolito no Paseo dos Soños. AEP

E é xusto esta obra do escritor de Terra Chá a que inspirou ao escultor Valdi —creador de boa parte dos fitos, aínda que tamén hai de Ramón Villar, Fernando Villapol, Víctor Corral e Marcos Ladra, con Sonia Ferreiro e María Guerrero— para o segundo Hectómetro Literario (2007), a excepción, pois hónrase só a persoas vivas, pero Manuel María ben o merecía.

"É unha ilustración para o pensamento cultural e para a reflexión", di David, presente en case todas as edicións deste "ilusionante paseo", nas que se outorgaron os 100 metros de Agustín Fernández Paz (2008), Xabier P. Docampo (2009), Darío Xohán Cabana (2010), Xosé Manuel Carballo (2011), Margarita Ledo (2012), Helena Villar Janeiro e Xesús Rábade Paredes (2013), Xosé Chao Rego (2014), Ramón Chao (2015), Xulio Xiz (2016), Mini e Mero (2017), Alfonso Blanco (2019), Miguel Anxo Fernán Vello (2020), Víctor Corral (2021), Sonia Villapol (2022) e os Irmáns Coira (2023).

"Tiña paseado por el e sinto moito orgullo e agradecemento por considerar que nós podiamos formar parte dese paseo", di Pepe Coira, último homenaxeado xunto aos seus irmáns, Carlos e Jorge, nun acto feito "con cariño", compartido coa familia, que ten gravado como "moi de verdade".

E esta persoa, que faría?

"É unha boa idea, é importante valorar o noso e ir gardando a memoria; todo o que axude na autoestima do colectivo do país, e neste caso da Terra Chá, está moi ben", conclúe Pepe sobre unha senda que cre que pode espertar a curiosidade de quen a percorre, levar a pensar "E este, que faría?".

"É un espazo máxico que trasmite calor, cor e música e que axuda a coñecer aos nosos creadores", defende Alfonso, que incide en que se creou neste espazo "para harmonizar coa natureza, con todas as criaturas que hai alí".

A familia Corral co monolito. AEP

E despois de todos estes anos e homenaxes, el queda con que se conseguiu "máis aprezo pola nai terra e por coñecer mellor a nosa contorna, repectala e valorala", e tamén coas sensacións que esperta na xente, coma o que escribía Rosa Cal: "Se dice que hay tres formas de aprender, estudiando, hablando y paseando. En el paseo por la Magdalena se juntan las tres".

E igual que A Chaira cumpre 18 anos, haberá XVIII Hectómetro Literario. Como di David, a xente ten curiosidade por saber quen é o seguinte e debe haber continuidade: "A ver onde chegamos". Así que... quen se sumará á esas 21 persoas que poden dicir orgullosas que son posuidoras de 100 metros de soños compartidos?

A Chaira, en 18 curiosidades

1 Ola

En 2006, nacían un total de 264 nenos e nenas, 13 menos que en 2022 (os últimos datos que recolle o Ige), onde eran 277 os nacidos. Por concellos, son 57 (2006) e 54 (2022) nas Pontes, oito e nove en Meira, cinco e cinco en Pol, un e dous en Ribeira de Piquín, sete e cinco en Abadín, once e sete en Begonte, 24 e 29 en Castro de Rei, 25 e 24 en Cospeito, 36 e 26 en Guitiriz, un e un en Muras, doce e 17na Pastoriza, 68 e 95 en Vilalba e nove e tres en Xermade.

2 De pequenos...

Un total de 2.201 nenos e nenas iniciaban o curso 2006-2007 nos centros educativos da comarca chairega e de Meira en educación infantil e primaria, mentres que 2.073 adolescentes o facían nos institutos da volta.

3 ...E maiores

Terra Chá só contaba con 409 prazas entre as residencias de maiores de Castro (172), Bretoña (77) e Vilalba (160). Había lista de espera, polo que case todos os concellos demandaban este tipo de servizos. Dende entón abriron as residencias de Castro de Rei, de Meira e de Pol e están en proxecto as de Guitiriz e de Abadín. E hai centros de día en Abadín, en Begonte, en Cospeito, en Guitiriz e en Ribeira de Piquín. Nas Pontes a residencia La Magdalena abría en 2001 e tamén hai centro de día.

4 De premio

Bernardino Graña Villar era nomeado Chairego de Honra nun acto celebrado en Vilalba e o escritor Xesús Rábade Paredes foi homenaxeado na súa terra natal, Cospeito, nos XIV Encontros na Terra Chá.

5 Por escrito Begonte, Muras, Pol e Ribeira de Piquín carecían de librería en 2006.

6 A anécdota

O CD Cospeito quedou a un só número de repartir o Gordo do Nadal. Do bombo saíu o 20.297 e eles tiñan o 20.287. E á comisión de festas de Goiriz pasoulle o mesmo co segundo premio, compraran o número 34.368 e cantouse o 37.368.

7 De fóra

Ata o mes de agosto, Vilalba xa recibira 1.118 peregrinos e Baamonde, 1819. Tanto estas dúas localidades como Abadín son finais de etapa do Camiño Norte e contaban e contan cunha gran afluencia de peregrinos chegados tanto de España como de lugares como Australia, países de África e Sudamérica, Estados Unidos e case toda Europa.

8 Protagonista

Regina Polín, que en 2003 sucedía a outra alcaldesa en Guitiriz, era unha das únicas dúas rexedoras da provincia e a única da comarca. En Cospeito, Meira e Ribeira de Piquín non había presencia feminina da corporación.

9 Fume

Proxectábase a creación dunha gran senda fluvial que uniría Fonmiñá, na Pastoriza, con Castro de Rei, Cospeito e Outeiro de Rei.

10 Nubes e claros

A sequía foi a principal causa á que se lle atribuiu a redución da produción de pataca na comarca chairega, que baixaba dos 800.000 quilos recollidos en 2005 a 700.000. O Consello Regulador de Pataca de Galicia contaba con 40 produtores na zona, a maioría de Vilalba e de Cospeito.

11 No bandullo

O premio Tenedor de Oro celebrábase no balneario de Guitiriz, onde a presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, recibía a Orden de Honra do colectivo que une a restaurantes de toda Galicia. Entre os oito galardóns concedidos, tamén resultaba distinguido o restaurante Montero de Vilalba na categoría de banquetes.

12 O titular

'Los vecinos de la comarca echan en falta un cine como los de antaño'. Na Chaira recordábase que os de Vilalba e Guitiriz levaban décadas pechados e só operaba o Alovi das Pontes, hoxe convertido en auditorio, mentres que as proxeccións (é o único concello cunha programación regular) se fan na Casa Dopeso.

13 Industria

A Xunta prevía crear a gran área de reserva industrial Pacios-Baamonde, con 100 hectáreas e un investimento de 20 millóns. En novembro de 2006 anunciábanse 3,7 millóns para o proxecto sectorial, a urbanización e adquisición de solo. Aínda non se construíu.

14 A Deus rogando...

A Sociedade Galega de Ornitoloxía e o grupo Numenius solicitaban que a comarca chairega fose declarada Zona de Especial Protección para Aves (Zepa).

15 Soa ben

A Banda Sinfónica Terra Chá, creada en 2005 co obxectivo de reunir os músicos da comarca unha vez ao ano, ofrecía concertos en Vilalba, na Pastoriza, en Guitiriz e en Meira.

16 Con historia

O III Caderno de Estudos Chairegos do Iescha publicaba un plano inédito de Vilalba no século XVII.

17 Deporte

Os Xogos da Mancomunidade, organizados pola Mancomunidade de Municipios de Terra Chá, organizábanse en Outeiro de Rei con 300 rapaces que competiron en fútbol sala, xadrez e tenis de mesa.

18 Adeus

O Ige rexistra 818 defuncións en 2006, cifra que subiu ata as 937 en 2022.