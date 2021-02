Paseo dos Soños (Vilalba): Unha senda cultural no corazón da Terra Chá

O lugar

A ruta, que se inicia no Muíño do Rañego, discorre a carón do río Magdalena, en Vilalba.

Características

O paseo, só accesible a pé, é de 2,5 quilómetros, e permite contemplar varias pontes, muíños, a praia fluvial ou a área recreativa, ademais de fitos en homenaxe a figuras do mundo da cultura e das letras.

Curiosidade

A pandemia obrigou a cancelar ata en dúas ocasións o último Hectómetro Literario, que rende tributo a Fernán Vello. En 2021 o homeaxeado será Víctor Corral, que creará a súa propia peza.



Un monolito de pedra dedicado a Paco Martín e instalado nas inmediacións do Muíño do Rañego, un fermoso inmoble rehabilitado no ano 2002, marca o inicio do Paseo dos Soños, unha ruta literaria en pleno corazón da capital chairega que invita a soñar e a respirar a natureza máis pura.

O murmurio do Magdalena acompaña ao camiñante en cada paso por unha senda ben acondicionada e sen moita dificultade nin artificio, que mestura zonas de pedra con pontes de madeira que permiten cruzar ata en varias ocasións o río para salvar pequenas presas nas que a auga amosa a súa forza máis vigorosa preto de muíños máis ou menos conservados.

Cada cen metros exactos, un fito lembra figuras do mundo das artes desta fecunda comarca, unha iniciativa posta en marcha en 2006 pola Irmandade Manuel María e a asociación cultural Xermolos co obxectivo de render unha homenaxe que perdurase no tempo a todos aqueles que contribuíron a engrandecer a Chaira.

Nomes propios entre os que figuran Margarita Ledo, Xabier P. Docampo, Agustín Fernández Paz, Mini e Mero, Alfonso Blanco, Ramón Chao ou o mesmísimo inventor da Terra Chá, Manuel María.