Paseo fluvial de Baamonde: un discorrer de lembranzas

Localización

Para chegar é preciso deixar a A-6 á altura de Baamonde, saída 522 B. Unha vez na localidade, chégase á rotonda onde hai que coller a segunda saída e a 250 metros, a desviación cara a Bóveda. A 400 metros xa está o lugar.

Historia

A contorna do río está xestionada pola asociación Centro Recreativo Cultural e Deportivo (Cercud) de Baamonde que foi constituída o 27 de abril de 1978. Porén, o rexistro dos primeiros socios situaríase tres anos antes, en 1975.

Curiosidades

O río Parga é un dos destinos preferidos de campamentos de scouts procedentes de partes moi diversas do país como Cádiz ou Murcia. Encantados coa paisaxe que presiden o muíño, o dolmen e a presa, adoitan repetir cada verán.

Paisaxe invernal do paseo fluvial de Baamonde. JAMY CORRAL

Resumir unha vida en momentos non é sinxelo e, en lugares, se cadra aínda menos. Pero cando se lle pregunta a Jamy Corral, do restaurante Galicia, cal é o seu recuncho predilecto da contorna de Baamonde, responde firme e ben claro: o paseo fluvial do río Parga. Porque para el este discorrer de auga é moito máis ca iso, é un discorrer de instantes que capturar e, sobre todo, é un discorrer de lembranzas.

"O río é un dos escenarios da miña vida", di Jamy. Nada máis pronunciar esta frase, case sen decatarse, pecha os ollos e comeza a escoitar ese murmurio de auga a carón dun muíño que sería protagonista durante a súa infancia e xuventude: "Cando era neno estaba desexando que chegase a hora de ir ao río bañarme e sendo máis maior, xa se converteu nunha forma de desconexión", explica cun sorriso.

Unha felicidade que se amplifica ao recordar o seu pai, o desaparecido Xoán Corral, e ao que se lle fixo unha sentida homenaxe no lugar aló polo ano 2014. "Foi un día precioso", lembra Jamy. Unha década transcorreu desde entón, veloz coma a corrente que arrastra todo ao seu paso no inverno, pero a súa pegada continúa alí, inalterable, cunha das súas poesías ben colocada nunha pedra.

Quizais é por iso que regresa tanto coma o traballo llo permite. Iso si, como bo afeccionado á fotografía, coa cámara na man. "É unha paisaxe que se presta moito para retratar. Cando merco un obxectivo novo, sempre vou alí probalo", explica. E non é de estrañar, porque o fluír do río recorda eses momentos fermosos que, aínda que cotiáns, nunca se repiten exactamente igual: "En cada estación podes atopar unha imaxe distinta e se me apuras, case cada día. Hai animais diferentes, as cores mudan do amarelo ata o vermello…".

Dolmen situado ao pé do río Parga. JAMY CORRAL

Unha paisaxe que varía no tempo, si, pero que nunca deixa de asombrar aos que a visitan. "Entre os clientes do restaurante recomendo sempre que podo que vaian dar un paseo por alí", comenta, "moitos deles ata regresan agradecidos por teren descuberto o lugar". E a Jamy, por suposto, incapaz de imaxinar a vida sen este remansiño no que esquece toda preocupación. E vaia sorte ten de chamalo "fogar".