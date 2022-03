Un paseo en blanco y negro

Todos soñamos en algún momento con viajar en el tiempo. Sería maravilloso poder trasladarnos a otra época para ahondar en la forma de vida de nuestros antepasados y conocer más de nuestra historia. Y aunque aún no se ha inventado la máquina que Doc Emmet Brown creó en Regreso al futuro, en As Pontes ya disfrutan de ese privilegio. Gracias a la exposición Cronovisión, organizada por el Museo Etnográfico Monte Caxado, los vecinos pueden pasear a través de las fotografías por las calles de su pueblo tal y como estaban en el siglo pasado.

"Con esta iniciativa queremos que os ponteses fagan unha viaxe cara a atrás para ver como era o noso pobo e que poidan apreciar como evolucionou. É unha mostra pequena, con 37 imaxes do noso arquivo, pero moi relevante porque se recollen os principais cambios na vila no século XX", decía ayer durante la inauguración José María López, alma máter del centro, quien señaló que la exposición nació para conmemorar el tercer aniversario del cambio de localización de las instalaciones, ahora emplazadas en el casco histórico.

Rúa Real de As Pontes llena de gente en el año 1911

Así, el visitante puede hacer un recorrido por los principales puentes de la villa. Desde contemplar el de Isabel II o el de Os Ferros o el desaparecido acueducto de madera que unía el lugar de A Vilavella con Acebido. También se puede pasear por las principales calles pontesas y observar que aunque ahora lucen pavimentadas, no siempre fue así. Una imagen del 1950 de la Praza Real muestra que el firme estaba hecho a base de piedra y tierra, aunque con un alcantarillado central. Además, en el lugar conocido como Campo da Feira, donde hoy se emplazan la casa consistorial y los jardines municipales, se celebraban las ferias del ganado. Y en el siglo pasado en As Pontes también había tiempo para las celebraciones, como las Festas do Carme, con multitudinarias misas al aire libre como se puede ver en una imagen de 1910; o la romería de A Fraga, donde las familias acudían a las orillas del Eume para juntarse.

La exposición Cronovisión, que contó con la colaboración del Concello de As Pontes y la Diputación de A Coruña, podrá verse durante todo el mes en el museo en su horario habitual, de martes a viernes, de 18.00 a 19.30 horas; y fines de semana y festivos, de 11.30 a 13.00 horas.