O pasado meirego revive en miniatura

HAI UN ANO puxo a primeira pedra. Hoxe, doce meses despois, o pasado xa revive en miniatura nunha maqueta que recrea un símbolo, o mosteiro de Meira. Nun vistazo, o que observa pode viaxar sen mover os pés do chan. Unha mirada. Un pestanexo. E comeza o salto no tempo.

Mediados do século XIX. Antes da desamortización de Mendizábal que puxo fin á vida monástica no cenobio. A igrexa de Santa María érguese firme, sobre unha planta de cruz latina, formando tres longas naves e un cruceiro. Destaca pola súa beleza, sinxela, algo fría. Rompe a pedra un grande rosetón na fachada.

A porta principal está pechada. Pero un pode imaxinar como se abre, con todo o seu peso, adornada polas ferraxes orixinais do século XIII, para camiñar baixo teitos altos, chegar á cabeceira e pararse nos retablos. Moi ornamentados, contrapóñense á austeridade do edificio.

A mesma do mosteiro. Data de principios do século XII. Arredor do ano 1143 instaláronse unha ducia de monxes da orde do Císter chegados de Francia. Case se poden ver paseando entre as columnas no claustro.

"Non temos o número exacto de cantos estaban no XIX, pero por anotacións no Tumbo dunhas obras de relousado sabemos que como mínimo había 85 persoas, divididas en 25 habitacións de monxes, 25 de legos (ocupábanse de asuntos seculares) e 35 na hospedería, a maiores dos que houbese na hospedería baixa, de tránsito diario", explica a técnico de turismo, Yoani Jartín, que destaca o valor da maqueta.

"É un punto de inflexión á hora de visualizar o mosteiro. A moita xente fáiselle complicado imaxinar o que falta e que haxa unha representación artesanal é moi importante", defende.

Nun abrir e fechar de ollos regresa a imaxe actual. A igrexa sobrevive igual, pero do mosteiro só queda o edificio do consistorio, que albergou a porteiría, a hospedería ou o colexio, parte do Claustro dos Cabaleiros e o muíño, que hoxe é privado.

Un pestanexo. Unha mirada á maqueta. E o pasado cobra vida completo. Entre pequenas pedras diminutas, xa está rematada a igrexa, todo o claustro procesional -apenas sobreviviron os arranques-, a metade do que era o Colexio Maior de Filosofía (1590-1935) e gran parte do Claustro dos Cabaleiros. Faltan por facer as dependencias da zona sur: a torre do celeiro, o refectorio, a cociña ou o calefactorio.

"Queda polo menos outro ano de traballo. Se as cousas saen ben, o ano que vén por estas datas está rematada", explica o autor da máquina do tempo, Jesús Villamide. "Deume a idea o párroco, Miguel Asorey, de que fixese a maqueta. Todos saben que é a miña afección e que xa fixera moitas, ningunha como esta. E meteume o gusanillo", explica o meirego, un home constante e esixente. "Sempre queres mellorar e este é un proxecto importante", valora.

Traballa no tempo libre -ten unha empresa de restauración de vivendas e lousados- e por tramos. Pese a ser un mundo en miniatura, ocupa. A recreación final terá algo máis de tres metros cadrados (dous por 1,60) e contará con tódolos detalles, incluídos o peche de diante da igrexa, un arco ou as "ventas", como se coñecía ao mercado dentro da igrexa.

"É un reto, pero cando empezas queres facer máis. É a arte do milímetro. Está todo feito con pedra, cantería e madeira e moitas pezas, as máis pequenas como os piares do claustro, rompen con facilidade", explica Suso, e indica que o obxectivo é que a réplica sexa o máis fiel posible.

As fotos máis antigas que se conservan son de principios de 1900, igual que as imaxes que se gardan na memoria colectiva. Con iso e os planos publicados por María Garrote Recarey da hipotética planta traballa. "É unha parte importante, que me vale moito, como a colaboración de Expósito, da marmorería de Mosteiro, coas pedras de cantería. Pero ás veces tes que tirar de imaxinación. Ver o que non existe. A parte máis motivante é creala para que os demais a vexan. É unha satisfacción persoal", di. Un pestanexo, unha mirada e os reloxos viaxarán ao pasado.