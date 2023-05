Parte da obra de Darío Xohán Cabana xa está na Biblioteca Rural de Pino

A Biblioteca Rural de San Martiño de Pino dispón dende o sábado dunha destacada colección de obras de Darío Xohán Cabana, grazas a unha xenerosa doazón por parte da familia do recoñecido escritor nado en Róas, en Cospeito. Os veciños e usuarios da biblioteca contan agora cunha sección adicada exclusivamente á obra do autor, cun total de 200 exemplares procedentes da súa biblioteca persoal, dos cales 60 son obras escritas por el mesmo. O resto son libros da literatura galega, que abranguen diferentes xéneros como a poesía e a novela.

O emotivo acto celebrouse no local social do Mato, onde se reuniron arredor de medio centenar de persoas, co obxectivo de expresar o agradecemento á familia pola súa xenerosa iniciativa e, ao mesmo tempo, render un sentido homenaxe ao ilustre autor. Foi un momento cargado de emoción no que se puido recoñecer o valor e o legado literario deixado por Darío Xohán Cabana.

"Gratitude, orgullo e responsabilidade que é para a parroquia de Pino ter a sorte de contar con este tesouro literario", afirmou Inés Lozano, da Asociación Recreativa e Cultural de San Martiño de Pino, baixo a atenta mirada de Amelia, muller do escritor, Alexandra e Leonor, filla e neta, respectivamente.

O escritor vilalbés Martiño Maseda tivo unha destacada participación ao recitar un poema propio en homenaxe ao autor de Roás. Tamén se proxectou un vídeo no que os propios veciños e veciñas da parroquia recitaron versos de dúas obras emblemáticas de Darío Xohán Cabana: Galván en Saor e As aventuras de Breogán Folgueira.

Tanto Amelia como Alexandra expresaron emocionadas o seu profundo agradecemento polo detalle. Ademais, a filla do escritor deleitou aos asistentes cunha apaixonada defensa dos libros. Como broche final, un veciño sorprendeu interpretando o himno galego co seu acordeón, mentres outro o cantaba, enchendo o ambiente de emoción compartida. Unha nova mostra de que O Darío será eterno.