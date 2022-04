A parroquia de San Bartolomeu de Insua despide a María Mato Otero

A parroquia de San Bartolomeu de Insua despide hoxe, aos 87 anos de idade, a María Mato Otero, unha muller de fondas raíces que foi un pilar fundamental na recuperación do proceso do liño e na posta en marcha da tradicional tasca que cada ano se celebra nesta pequena parroquia vilalbesa.

María naceu en Insua, de onde nunca marchou. Foi alí onde escolleu vivir nunha casa ao pé da dos seus pais cando casou con Serafín Otero Otero, natural de Pígara. Con el formou unha familia, tivo dúas fillas, Lourdes e María José. Eran tempos felices, pero o destino tíñalle preparado un duro revés. Con só 35 anos quedou viúva. Afrontou a perda con fortaleza, como todo o que facía, e saíu fóra da casa para gañarse a vida.

Traballou na agricultura e na gandería e de camareira de pisos no Hostal de Vilalba por anos. Porén, o oficio de tecelá que tanto tempo desempeñara a súa tía e madriña sempre lle chamou a atención. Aínda que non profesionalmente, seguiu fiando, facendo os calcetíns de la e bordando.

Todos os coñecemento adquiridos na súa infancia, onde lembraba cultivar e procesar o liño, así como acudir ás tascas e ás fías, das que gardaba moitas anécdotas e detalles daquelas xuntanzas, conforman parte das páxinas dun libro sobre este oficio que escribiu a súa neta Míriam Fernández.

A súa sabedoría foi tamén a que instruíu a esas mulleres de San Bartolomeu de Insua que fixeron posible co seu esforzo traer ao presente o oficio do liño e organizar a festa da tasca, unha cita da que María non perdeu ningunha edición e coa que sempre colaboraba con alegría ao sentir que se recordaba e recoñecía o traballo das mulleres da súa época.

En 2020, xusto antes da pandemia, e vencellada a una exposición Tecer para crer na que traballou a súa neta, a Deputación de Lugo concedeulle o recoñecemento de Artesá de Horna, un título máis que merecido para unha muller loitadora, entrañable e cariñosa.

María sempre cuidou con agarimo de todos os seus. Fillas, netas e sobriños que a despedirán xunto a veciños e amigos este domingo na misa funeral que se celebrará ás 16.00 horas na igrexa parroquial de San Bartolomeu de Insua.

Será o último adeus para unha muller que seguro alá onde esté seguirá tecendo fíos de amor á terra, á familia e á historia da súa querida parroquia.