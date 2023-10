A parroquia pontesa de Goente acolle a celebración da Feira do Queixo e do Mel

A parroquia pontesa de Goente vestirase este domingo coas súas mellores galas para disfrutar da celebración da XIII Feira do Queixo e do Mel, unha xornada chea de propostas para os asistentes que incluirá degustacións, obradoiros, postos de venda dos produtos estrela e doutros e comida, animación musical e outros espectáculos.

Na organización desta cita gastronómica colaboran o Concello das Pontes, a Casa do Mel de Goente, que este ano celebra o seu vixésimo aniversario, e Queserías del Eume, co obxectivo conxunto de "dar a coñecer e poñer en valor os produtos locais agroalimentarios diferenciados así como fomentar o seu consumo", explican dende o goberno local.

Os promotores animan ao público a acudir a este xa consolidado evento, "unha oportunidade para que as persoas visitantes poidan apoiar, de forma directa, a un sector económico que comporta importantes oportunidades de desenvolvemento para o medio rural".

Cartaz da feira. MIGUEL LEDO ROCA

A feira, encamiñada á dinamizar o sector primario da zona, abrirá as súas portas ás 10.00 horas coa apertura dos distintos postos de mel e de queixo de produtores tanto da zona como chegados dende outros puntos da xeografía galega, que ofrecerán os seus produtos ata as 19.30, hora fixada para o peche da feira. A eles sumaranse outros postos de venda con diferentes propostas, como artesanía.

A partir do mediodía haberá dous obradoiros gratuítos, abertos a quen queira participar. Un deles estará dirixido ao público infantil e centrarase na cociña e o outro estará aberto a calquera persoa interesada e abordará os hortos para abellas. Ambos repetiranse en horario de tarde, de 16.00 a 18.00.

Haberá tamén, a partir das 12.30, una degustación de petiscos elaborados a base de mel de Goente e de queixos do Eume. "Con esta proposta o Concello quere poñer en valor a calidade, a versatilidade e as potencialidades do queixo e do mel locais", precisan dende o goberno local, que tamén avanza que o programa se completará con actuacións musicais, espectáculos de zancos e de malabares e algunha sorpresa.

Para quen desexe comer no recinto feiral, situado unha vez máis na praza xunto á igrexa parroquial de Goente, habilitarase un servizo de comidas a través dunha polbería.

Xornadas Apícolas do Eume

Ademais da feira, a Casa do Mel organiza hoxe as XXIV Xornadas Apícolas do Eume, que contan con media ducia de relatorios e un xantar abelleiro.

Pola mañá, o veterinario Carlos Zafra, de Murcia, falou dos residuos na cera das abellas e despois, María de Diego, secretaria do Consello Regulador IXP Mel de Galicia, abordou o papel deste organismo no desenvolvemento da apicultura local.

Os 20 anos da Casa da Mel pecharon a sesión matutita e pola tarde (16.30) a xenetista Nieves González e o experto Saúl Lugo céntranse na abella negra de Gran Canaria e o apicultor do Morrazo Xosé María Bello (18.30), na loita contra a velutina.