El parque acuático vilalbés no abrirá este año para garantizar la seguridad

La capital chairega se quedará sin piscina al aire libre este verano. El nuevo gobierno local tomó la decisión de no abrir el parque acuático tras conocer un informe que señala fallos y posibles riesgos en las instalaciones.

"Priorizamos a seguridade das persoas", anunció la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, el pasado lunes en una rueda de prensa en la que señaló que "un dos principais compromisos do equipo de goberno é a transparencia na toma de decisións".

Veleiro explicó que existe un informe del mes de abril remitido por la empresa concesionaria del servicio, la misma que gestiona la piscina climatizada municipal, que detecta "graves fallos no relativo á seguridade".

La capital chairega se quedará sin piscinas al aire libre

"O equipo de goberno anterior non deu conta do informe, que atopamos nun caixón", precisó la regidora, que indicó que ante esta información, decidieron pedir un informe a los equipos técnicos del Concello, y el resultado fue similar al de la empresa, confirmando "múltiples deficiencias".

"Son múltiples os defectos", indicó el edil Luis Fernández, Luta, que resumió algunas de las principales deficiencias. "Hai danos nas xuntas dos tramos onde están os tobogáns e nos propios tobogáns, con risco de abrasións, rozaduras ou cortes para os usuarios, existen roturas na canaleta perimetral na zona da praia, hai pezas soltas na pasarela de acceso á torre e na propia torre e podería haber desprendementos e tamén hai problemas eléctricos", enumera.

Y a mayores señala deficiencias estructurales como escaleras sin pasamanos dentro del vaso, ningunha barandilla en las salidas de los toboganes o las propias escaleras de la torre. "Non teñen contrapisada e o espazo é bastante reducido para corrixilo, a solución non é fácil", indica, al tiempo que habla de "un cúmulo de cuestións de carácter técnico".

Escaleras sin pasamanos eran algunos de los defectos

"Ata o de agora non houbo lesións graves, pero tendo coñecemento disto non podemos asumir os riscos", destacó la alcaldesa, que anunció que el gobierno local estudiará distintas posibilidades de cara al próximo verano. Para este ya aceleraron la limpieza del área de baño en el río. "A ver se o tempo axuda, que aí xa non podemos facer nada", apuntó.