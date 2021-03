El Parlamento rechaza la proposición para mantener el colegio de Baamonde

La proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario del PSOE para exigir a la Xunta la continuidad del Ceip de Baamonde fue rechazada este miércoles en la Cámara gallega con 37 votos del PP en contra y 27 a favor, de PSOE y BNG.

El Anpa del colegio chairego continuará con las movilizaciones en contra del cierre del centro a pesar de que el PP defendió en el Parlamento gallego que la reagrupación de los dos colegios de Begonte "resultará beneficiosa para o alumnado" y destacó la inversión de 600.000 euros en el Ceip Virxe do Corpiño.

La asociación de padres de Baamonde está pendiente de obtener los permisos para una nueva protesta, prevista en un principio para el próximo fin de semana, y que consistiría en encadenarse en las instalaciones del colegio.

La alcaldesa de Guitiriz también ha solicitado una reunión con el conselleiro de Educación

También tratarán de estar de alguna forma, para agradecer su apoyo en su lucha por evitar "el desmantelamiento de un colegio", en el encierro convocado por el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galiza este jueves en las dependencias de la Xefatura Territorial de la Xunta y con representantes de todas las organizaciones sindicales de la enseñanza en protesta por este asunto.

SOLICITUD DE REUNIÓN. El Anpa criticó también que aún no han tenido respuesta a sus peticiones para mantener una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para exponerle sus argumentos para mantener el centro abierto. "Tres veces pedimos la reunión y no nos dan cita. Si quieren usar las instalaciones para que la escuela de música ensaye, que vayan, no nos molestan por la tarde, pero que no desmantelen un colegio por eso", afirman.

La alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, también solicitó una reunión con el conselleiro y está "pendente de que se concrete".