El Parlamento pide quitar el céntimo verde para viabilizar la central de As Pontes

El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles una iniciativa del PPdeG para instar a la Xunta de Galicia a que reclame al Gobierno central una serie de medidas para garantizar la continuidad de la central térmica de As Pontes, como la supresión del céntimo verde a la producción de energía mediante carbón.

Esta proposición no de ley, aprobada por PPdeG y PSdeG con el rechazo de BNG, Grupo Mixto y Grupo Común da Esquerda, también insta a la Xunta a plantear al Gobierno central la adopción de un mecanismo de pagos por capacidad por la disponibilidad para cubrir la demanda eléctrica en horas punta.

Otras medidas recogidas en la iniciativa pasan por el establecimiento de una exención de medidas fiscales para las centrales térmicas de carbón que están en proceso de adaptación a la Directiva de Emisiones Industriales, así como por la fijación de una retribución específica cuando se utilice biomasa forestal para el funcionamiento de estas centrales.

Por último, también se pide al Gobierno central que participe de la iniciativa conjunta entre Xunta y sindicatos y agentes sociales y económicos "para defender los intereses del empleo directo y vinculado a la central térmica de As Pontes, apostando así por una transición energética justa y ordenada".

El PPdeG ha rechazado las enmiendas presentadas por los cuatro grupos de la oposición: el PSdeG pedía a la Xunta trabajar con Endesa para permitir a la empresa entrar en el esquema de la economía circular, mientras que el Grupo Común da Esquerda pedía elaborar un Plan para la transición energética y la salida laboral de la comarca afectada.

El BNG había reclamado la fijación de una retribución específica cuando se utilice un sistema mixto con, por ejemplo, biomasa no industrial, como restos de corta y poda; el Grupo Mixto propuso la puesta en marcha de un grupo de trabajo para desarrollar un Mapa de Transición Sostible de Galicia (CLEW-Galicia) junto a las universidades gallegas.

El ponente de la proposición no de ley, el 'popular' Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno central de "romper con la neutralidad tecnológica" al eliminar el céntimo verde al gas y no al carbón, "llevando a la planta a una situación de inviabilidad", de tal modo que, si no se le retira el céntimo verde, "cerrará por su culpa".

"El Gobierno central cerró la central de Meirama, en Cerceda, y en unos meses se puso como meta cerrar en el corto plazo una central como la de As Pontes, que tenía garantizada su vida útil hasta 2030 con la inversión para reducir sus emisiones contaminantes y garantizar la eficiencia", ha proseguido.

El secretario general del PPdeG también le ha afeado al líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, su ausencia durante el debate de esta propuesta, ya que "sería importante que conociese la realidad de As Pontes para trasladársela a Pedro Sánchez", quien "no ha visitado Galicia como presidente, tan solo para pedir el voto".

Por su parte, la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo ha acusado a la Xunta de Galicia de "hacer propaganda cuando las cosas van bien" para, posteriormente, "culpar al Gobierno central cuando las cosas empeoran en lugar de buscar soluciones".

El viceportavoz del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez, ha apuntado que "el capital no tiene patria ni corazón", por lo que, ya que la decisión de cerrar la central depende de una empresa privada, "un Gobierno responsable debería haber elaborado un plan ante el eventual cierre", una iniciativa que había presentado hace seis años en la Cámara gallega.

Por su parte, el diputado del BNG Xosé Luís Rivas ha avanzado que el otoño "va a ser caliente" ante la incertidumbre por el futuro de As Pontes, con respecto al que ha denunciado la "amnesia exagerada de la Xunta", ya que "tiene responsabilidades en la crisis de las térmicas".

El diputado del Grupo Mixto Pancho Casal ha recordado que la central de As Pontes "es responsable del 30 % de los gases de efecto invernadero de Galicia" y que su futuro "no pasa por quemar carbón de Indonesia, sino por la transición energética".