O Parlamento de Galicia garda silencio polo crime machista de Vilalba

O Parlamento de Galicia gardou este luns un minuto de silencio como mostra de repulsa polo crime machista cometido este domingo en Vilalba, onde un home asasinou presuntamente á súa muller e suicidouse.

Deputados de todos os grupos participaron neste acto, que encabezou o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, e ao que tamén se sumaron membros do persoal da Cámara, a Valedora do Pobo, Milagros Otero, e o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, en representación da Xunta.

Ao termo deste acto, Santalices trasladou, nunhas breves declaracións aos medios de comunicación, que casos como o de Vilalba xeran unha "dor profunda" a todos os membros do Lexislativo galego, e animou á sociedade a manter unha actitude vixiante ante calquera comportamento que poida resultar sospeitoso de violencia machista.

Hoxe, engadiu, é un "día triste", no que toca reflexionar "sobre que cousas podemos facer" para evitar que se produzan máis mortes como esta.