Parganonsedivide exige "un plan de desconfinamento" del centro de salud

La asociación vecinal Parganonsedivide exige a las distintas administraciones sanitarias "un plan de desconfinamento" para el centro de salud, recuperar los servicios de enfermería y gradualmente toda la atención médica.

Desde la plataforma recuerdan que el centro de salud de Parga ya lleva un año cerrado y señalan que la situación continúa igual "e sen viso de retorno á súa actividade normal". Por eso, reclaman un plan para ir recuperando el servicio.

En primer lugar solicitan "de xeito inmediato" recuperar los servicios completos de enfermería los días que actualmente se usa para las extracciones de sangre: los martes y los jueves. Y proponen que a partir de mayo -cuando los vecinos de más de 80 años estén vacunados- el servicio ya sea diario y se sume uno de los médicos desplazados en Guitiriz.

"Non entendemos por que os días nos que se desprazan a Parga a facer extraccións de sangue a ATS e o PSX, non o fan durante toda a xornada e realizando todas as funcións que viñan realizando: analíticas, curas, tomas de mostras e tensión... ademais da vacinación do covid. Non ten lóxica que haxa persoas facendo unha analítica ás nove da mañá en Parga que despois se teñan que desprazar a Guitiriz a facer unha cura ou a vacinarse", señalan desde el colectivo y solicitan que el centro recupere su actividad total "no momento que se chegue á chamada inmunidade de rabaño", que según las autoridades, indican, podría ser en agosto o septiembre.

"Nese momento debe funcionar con total normalidade. Iso é o que nos viñeron asegurando dende a Xerencia do Sergas en Lugo e hai un compromiso público de reapertura", señalan.