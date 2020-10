El Parga Rock, en el que iba a tocar Reincidentes, se cancela por el covid-19

Los organizadores del Parga Rock, que ya se aplazó del 5 de septiembre al 31 de octubre por la crisis sanitaria, se han visto obligados finalmente a cancelar.

"Por mor do covid-19 e ante as novas circunstancias que nos envolven dende este pasado domingo, vémonos na tesitura de seguir adiante con isto sen axudas públicas ou polo contrario cancelar ata tempos mellores. Somos un festival pequeno e sen medios propios, podemos superar case que calquera golpe pero desta vez a bofetada deu con nós no chan e decidimos non seguir adiante", informaron en sus redes sociales.

El cabeza de cartel para esta edición era el grupo andaluz Reincidentes, que iba a dar un acústico. Y también estaría sobre el escenario el grupo Nuada, de Teixeiro.

"Gracias aos veciños de Parga e a toda a xente que estivo estes días ao noso lado dándonos ánimos", expresaron, al tiempo que informaron que los que ya habían comprado entradas podrán conseguir el reembolso del dinero en los negocios donde las compraron.