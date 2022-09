O Parga Rock amplía o seu programa a dúas xornadas

O festival Parga Rock celébrase esta fin de semana coa ampliación do seu programa a dúas xornadas como principal novidade. A cita dará comezo esta mesma noite coas actuacións itinerantes dos Pantoxos (A Coruña), ás 21.00 horas, e de Mr. Kamándula (Cerceda), ás 23.30.

Mañá sábado será o día grande, cunha sesión vermú a cargo de Cuarta Xusta (Melide), fixada para as 14.00 horas. Pola tarde haberá un pasatabernas cos sons tradicionais de Caivanca (Lugo) e tamén está fixado, para as 16.30 horas, un aberto de billarda.

O prato forte do festival chegará a partir das 22.00 horas na Carballeira, ao pé do río, cos concertos de Tecor Societário (Santiago), Leo Jiménez (Madrid), Jolly Joker (Valencia) e Raze (As Pontes).

No acto de presentación do festival, celebrado onte no Pazo de San Marcos, o deputado provincial de Cultura, Efrén Castro, destacou a "achega cultural" que esta proposta fai á axenda da comarca chairega e da provincia, ao tempo que salientou o "carácter rural do emprazamento do festival, buscando axudar a manter a vitalidade da localidade de Parga".

En nome da organización, a cargo da asociación sociocultural Feira dos Callos de Parga, acudiron Verónica Lozano, Martín Rábade e Manuel Xesús Figueira, que precisaron que o feito de estender o festival a dous días é unha aposta que, se ten boa acollida entre o público, terá continuidade nas vindeiras edicións. Tamén fixeron fincapé na presenza non só de grupos galegos, senón tamén nacionais, e do interese amosado por formacións de Portugal ou de Francia por participar.

O Parga Rock, que conta con zona de acampada gratuíta para aqueles que queiran quedar os dous días de festival e ofrece merchandising para colaborar co evento, conta tamén coa colaboración, ademais de Vicepresidencia da Deputación de Lugo, do Concello de Guitiriz, a comunidade de montes veciñais en man común de Santo Estevo, a Feira de Parga e a hostalaría do pobo.